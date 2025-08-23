Politika

OBRENOVAC PROTIV BLOKADA: Bajkeri došli da podrže pristojnu Srbiju (VIDEO)

Dimitrije Krsmanović

23. 08. 2025. u 19:07

BAJKERI su se danas pružili pordršku okupljenim Obrenovčanima na skupu protiv blokada.

ОБРЕНОВАЦ ПРОТИВ БЛОКАДА: Бајкери дошли да подрже пристојну Србију (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Veliki broj bajkera je došao da podrži građane u borbi za pristojnu Srbiju, Srbiju u kojoj nema blokada i nasilja.

