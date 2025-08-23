OBRENOVAC PROTIV BLOKADA: Bajkeri došli da podrže pristojnu Srbiju (VIDEO)
BAJKERI su se danas pružili pordršku okupljenim Obrenovčanima na skupu protiv blokada.
Veliki broj bajkera je došao da podrži građane u borbi za pristojnu Srbiju, Srbiju u kojoj nema blokada i nasilja.
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
