BLOKADERI ISPRED KUĆE MINISTRA ODBRANE BRATISLAVA GAŠIĆA! Novi teror zgubidana (VIDEO)
GRUPA blokadera večeras se okupila ispred porodične kuće ministra odbrane Bratislava Gašića, pokušavajući da zastraše njega i njegovu porodicu.
Umesto političke borbe na izborima i u institucijama, oni su ponovo posegli za pritiscima, vređanjem i uznemiravanjem članova porodice državnih funkcionera.
Umesto da razgovaraju argumentima, oni prete, prave haos i demonstriraju nasilje.
Srpska javnost jasno vidi da se ovde ne radi o "mirnom skupu", već o pokušaju da se ministar Gašić i njegova porodica targetiraju i stave na udar, samo zato što obavlja svoju dužnost i brani interese Srbije.
