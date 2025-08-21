Politika

BLOKADERI ISPRED KUĆE MINISTRA ODBRANE BRATISLAVA GAŠIĆA! Novi teror zgubidana (VIDEO)

Predrag Stojković

21. 08. 2025. u 23:05

GRUPA blokadera večeras se okupila ispred porodične kuće ministra odbrane Bratislava Gašića, pokušavajući da zastraše njega i njegovu porodicu.

Umesto političke borbe na izborima i u institucijama, oni su ponovo posegli za pritiscima, vređanjem i uznemiravanjem članova porodice državnih funkcionera.

Umesto da razgovaraju argumentima, oni prete, prave haos i demonstriraju nasilje.

Srpska javnost jasno vidi da se ovde ne radi o "mirnom skupu", već o pokušaju da se ministar Gašić i njegova porodica targetiraju i stave na udar, samo zato što obavlja svoju dužnost i brani interese Srbije.

