MINISTAR ĐURIĆ: Odluka CIK-a da blokira overu SL novi pokušaj da se utiša legitiman glas Srba
MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je večeras da odlukom Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini odbije uredno podnete kandidature Srpske liste (SL) koje u potpunosti ispunjavaju sve zakonske uslove, vlasti u Prištini ponovo gaze vladavinu prava i otkrivaju svoju pravu nameru – da utišaju legitiman glas Srba na Kosovu i Metohiji.
Đurić je na mreži X istakao da je to "još jedan očigledan primer političkog inženjeringa usmerenog ka isključivanju srpskog naroda iz demokratskog života".
Dodao je da su to diskriminatorne mere koje krše osnovne demokratske principe i direktno potkopavaju obaveze preuzete u dijalogu, u kojem je pravo Srba na autentično političko predstavljanje izričito zagarantovano.
-Vlasti u Prištini sistematski produbljuju podele i narušavaju stabilnost. Srbija najoštrije osuđuje ovu zloupotrebu institucija i poziva međunarodnu zajednicu, posebno sve one koji se zalažu za demokratiju i ljudska prava, da odlučno reaguju, naveo je Đurić.
Ukazao je da bi ćutanje pred ovakvom represijom bilo ravno saučesništvu.
-Nastavićemo da branimo, svim diplomatskim i pravnim sredstvima, prava i dostojanstvo našeg naroda na Kosovu i Metohiji, napisao je Đurić.
Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini danas nijesertifikovala Srpsku listu za učešće na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji 12. oktobra.
Za sertifikovanje Srpske liste glasali su predsednik CIK-a Krešnik Radonjići i predstavnik Srpske liste, protiv su bila dva člana iz Samoopredeljenja, a sedam ostalih članova CIK-a bilo je uzdržano, navodi Koha.
Pred izbore za skupštinu privremenih prištinskih institucija održane 9. februara, vlasti u Prištini su na više načina pokušale da spreče učešće najjače srpske stranke, Srpske liste, a prijava te stranke za učešće na izborima overena je tek nakon presude vrhovnog suda u Prištini.
(Tanjug)
