ŽIVOT TREBA DA SE VRATI U NORMALU: Građani protiv blokada poručuju - Vratite mi moju Srbiju!

В.Н.

21. 08. 2025. u 17:49

JUČE su građani svojim okupljanjem širom Srbije jasno pokazali da ne žele blokade, i da žele da im se nazad vrati pravo na normalan život.

Foto Novosti

U toku jučerašnjeg dana građani su izašli na ulice u više od 50 mesta, a zakazali su i novo okupljanje za subotu od 18.30 časova u više od 80 mesta širom Srbije.

- Mi želimo slobodu, želimo da se borimo, da radimo, ne želimo svađu među braćom - poručuju građani Srbije.

- Da nam deca imaju slobodan put, da idu u školu - takođe je bila jedna od poruka.

