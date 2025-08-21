ŽIVOT TREBA DA SE VRATI U NORMALU: Građani protiv blokada poručuju - Vratite mi moju Srbiju!
JUČE su građani svojim okupljanjem širom Srbije jasno pokazali da ne žele blokade, i da žele da im se nazad vrati pravo na normalan život.
U toku jučerašnjeg dana građani su izašli na ulice u više od 50 mesta, a zakazali su i novo okupljanje za subotu od 18.30 časova u više od 80 mesta širom Srbije.
- Mi želimo slobodu, želimo da se borimo, da radimo, ne želimo svađu među braćom - poručuju građani Srbije.
- Da nam deca imaju slobodan put, da idu u školu - takođe je bila jedna od poruka.
Preporučujemo
SKUP PROTIV BLOKADA: Zrenjanin želi mir (VIDEO)
20. 08. 2025. u 22:16
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)