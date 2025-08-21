PUNIH 27 GODINA NI TRAGA O ĐURI I RANKU: Na mestu gde su poslednji put viđeni obeležena godišnjica otmice dvojice novinara Radio Prištine

TOG 21. avgusta 1998 godine Đuro Slavuj i Ranko Perenić novinari Radio Prištine, krenuli su put Orahovca. Planirali su da urade reportažu o kidnapovanim monasima manastira Zočište, a koji su oslobođeni posredstovom međunarodnog Crvenog krsta i vraćeni u manastir. Međutim, između Velike Hoče i Zočišta, oteti su i od tada im se gubi svaki trag.

foto d.z.

Na mestu gde su poslednji put viđeni, juče, na godišnjicu njihovog nestanka, okupile su se kolege i članovi porodica, kako bi još jednom ukazali na zločin nerasvetljen punih 27 godina.

- To dug period da pričate jednu istu priču. Ali svi novinari znaju koliko je važno da kada jednu priču započnete, od nje ne odustanete. Iako rizikujemo da smo i javnosti i međunarodnim predstavnicima i pravosudnim organima postali dosadni, rizikovaćemo i nastaviti da im poručujemo: Ovde su nestale naše kolege, a 17 novinara je nestalo na Kosovu i Metohiji u višegodišnjem periodu, i mi insitiramo da se istrage pokrenu, a počinioci privedu pravdi i ponavljaćemo to koliko god bude potrebno - istakla je Ivana Vanovac, predsednica Društva novinara KiM.

Ona je zahvalila misiji Oebsa čiji su predstavnici i u proteklom periodu bili prisutni i koji su kako je naglasila, jedini ozbiljno pristupali ovom problemu.

Živojin Rakočević predsednik Udruženja novinara Srbije rekao je da se okupljanjem na mestu nestanka Perenića i Slavuja šalje poruka da kolege nikada neće i ne mogu pomisliti da odustanu od potrage za istinom.

-Broj od sedamnaest srpskih, albanskih ali i međunarodnih novinara nestalih i ubijenih na KiM najveća je brojka nestalih i ubijenih na evropskom tlu do nesreće u Ukrajini - opomenuo je Rakočević.

On je rekao da su se novinari pretražili svaku stopu prostora na kojem su nestali Perenić i Slavuj, i da su se obraćali svim pravosudnim istancama, ali odgovora nema:

- Postoji zavera ćuta, a zlikovcu su osam puta rušili spomen obeležje podignuto na mestu nestanka srpskih novinara. Podignuto je i deveti put.

Inače, pored novinara srpskih redakcija sa KiM i predstavnika Oebsa, na mestu njihovog nestanka bili su i članovi porodica Ranka Perenića i Đura Slavuja.

Česte mete terorističke OVK

- Novinari su tokom sukoba na KiM kao objektivni svedoci jednog strašnog vremena bili česta meta terorističke "OVK", jer cilj je bio da se po svaku cenu i najbrutalnijim sredstvima spreči da istina o zlodelima albanskih separatista dospe do domaće i međunarodne javnosti. I činjenica da je spomen - ploča koju je Udruženje novinara Srbije postavilo u znak sećanja na otete kolege više puta vandalizovana i skrnavljena svedoči da na KiM ne postoji društvena klima za suočavanje sa prošlošću i rasvetljavanje brojnih zločina počinjenih nad srpskim civilima - opomenuli su juče iz Kancelarije za KiM .