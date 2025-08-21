Politika

PUNIH 27 GODINA NI TRAGA O ĐURI I RANKU: Na mestu gde su poslednji put viđeni obeležena godišnjica otmice dvojice novinara Radio Prištine

TOG 21. avgusta 1998 godine Đuro Slavuj i Ranko Perenić novinari Radio Prištine, krenuli su put Orahovca. Planirali su da urade reportažu o kidnapovanim monasima manastira Zočište, a koji su oslobođeni posredstovom međunarodnog Crvenog krsta i vraćeni u manastir. Međutim, između Velike Hoče i Zočišta, oteti su i od tada im se gubi svaki trag.

ПУНИХ 27 ГОДИНА НИ ТРАГА О ЂУРИ И РАНКУ: На месту где су последњи пут виђени обележена годишњица отмице двојице новинара Радио Приштине

foto d.z.

Na mestu gde su poslednji put viđeni, juče, na godišnjicu njihovog nestanka, okupile su se kolege i članovi porodica, kako bi još jednom ukazali na zločin nerasvetljen punih 27 godina.

- To dug period da pričate jednu istu priču. Ali svi novinari znaju koliko je važno da kada jednu priču započnete, od nje ne odustanete. Iako rizikujemo da smo i javnosti i međunarodnim predstavnicima i pravosudnim organima postali dosadni, rizikovaćemo i nastaviti da im poručujemo: Ovde su nestale naše kolege, a 17 novinara je nestalo na Kosovu i Metohiji u višegodišnjem periodu, i mi insitiramo da se istrage pokrenu, a počinioci privedu pravdi i ponavljaćemo to koliko god bude potrebno - istakla je Ivana Vanovac, predsednica Društva novinara KiM.

Ona je zahvalila misiji Oebsa čiji su predstavnici i u proteklom periodu bili prisutni i koji su kako je naglasila, jedini ozbiljno pristupali ovom problemu.

Živojin Rakočević predsednik Udruženja novinara Srbije rekao je da se okupljanjem na mestu nestanka Perenića i Slavuja šalje poruka da kolege nikada neće i ne mogu pomisliti da odustanu od potrage za istinom.

-Broj od sedamnaest srpskih, albanskih ali i međunarodnih novinara nestalih i ubijenih na KiM najveća je brojka nestalih i ubijenih na evropskom tlu do nesreće u Ukrajini - opomenuo je Rakočević.

On je rekao da su se novinari pretražili svaku stopu prostora na kojem su nestali Perenić i Slavuj, i da su se obraćali svim pravosudnim istancama, ali odgovora nema:

- Postoji zavera ćuta, a zlikovcu su osam puta rušili spomen obeležje podignuto na mestu nestanka srpskih novinara. Podignuto je i deveti put.

Inače, pored novinara srpskih redakcija sa KiM i predstavnika Oebsa, na mestu njihovog nestanka bili su i članovi porodica Ranka Perenića i Đura Slavuja.

Česte mete terorističke OVK

- Novinari su tokom sukoba na KiM kao objektivni svedoci jednog strašnog vremena bili česta meta terorističke "OVK", jer cilj je bio da se po svaku cenu i najbrutalnijim sredstvima spreči da istina o zlodelima albanskih separatista dospe do domaće i međunarodne javnosti. I činjenica da je spomen - ploča koju je Udruženje novinara Srbije postavilo u znak sećanja na otete kolege više puta vandalizovana i skrnavljena svedoči da na KiM ne postoji društvena klima za suočavanje sa prošlošću i rasvetljavanje brojnih zločina počinjenih nad srpskim civilima - opomenuli su juče iz Kancelarije za KiM .

