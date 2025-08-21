"KNJIŠKI PRIMER OBOJENE REVOLUCIJE" Brnabićeva: Blokaderi žele da institucije Srbije potpuno stave pod stranu kontrolu

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je ono što rade blokaderi i njihovi nalogodavci poslednjih devet meseci knjiški primer obojene revolucije, pokušaj nasilne smene vlasti, rušenja ustavnog poretka Srbije i kreiranja društveno kontrolisanog haosa, a zatim i izazivanja strane intervencije i potpune predaje suvereniteta zemlje u ruke stranaca.

Brnabićeva je na K1 TV rekla da je cilj blokadera i njihovih nalogodavaca bio da unesu osećaj straha i zabrinutosti u Srbiju koja je, kako je istakla, pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića postala stabilna i properitetna zemlja i pojam za nezavisno i samostalno odlučivanje.

- Cilj blokadera i svih onih koji su njihovi nalogodavci, koji su im pomogli u poslednjih devet meseci u osmišljavanju plana kako da dovedu Srbiju u period nakon koga ćemo pričati o osećaju straha, nestabilnosti i neizvesnosti kod građana. U Srbiji koja je u poslednjih 12 godina potpuno stabilna, prosperitetna zemlja, zemlja sa zdravom ekonomijom, sa rastućom ekonomijom, sa sve boljim životnim standardom - rekla je Brnabićeva.

Kako je navela, zbog toga je bilo potrebno osmisliti period nakon koga ćemo pričati o osećaju straha, nestabilnosti i neizvesnosti kod građana i zbog toga se, kako smatra, u poslednjih devet meseci sve to dešavalo.

- Država ima, kao i svaka država, sve elemente ili sve preduslove da povrati sigurnost i stabilnost, ali ono što je različito u našim okolnostima je to što kada god upotrebimo bilo kakav instrument vi odmah imate ponovo kreiranje haosa kroz laži i manipulacije koje onda podržavaju mnogi iz inostranstva. Kao što je ta teza o prekomernoj upotrebi sile, što je zaista sramotno i rekla bih uvredljivo za sve građane, Srbije koji mogu da se uvere kako to izgleda u nekim drugim zemljama - primena sile nad čak i građanima koji mirno protestuju - istakla je Brnabićeva.

Naglasila je da u Srbiji samo u poslednjih pet dana ima 137 povređenih policajaca, a da neko opet govori o "mirnim protestima", iako su rezultat tih protesta zapaljene prostorije Srpske napredne stranke i nekih drugih stranaka, praktično suspendovana sloboda kretanja, suspendovana slobodu obrazovanja, odnosno praktično sve suspendovano od strane blokadera. Dodala je da će se, šta god država da uradi, uvek neki dušebrižnik iz inostranstva javiti i reći da je država upotrebila prekomernu upotrebu sile i ukazala da je sve to deo hibridnog rata protiv Srbije.

- To je da je država Srbija, njene institucije, uvek za nešto krive. Krive su kada štite prostorije određene političke stranke, ali su takođe krive i kada ne štite prostorije određene političke stranke - ukazala je predsednica Skupštine Srbije. Navela je da smo u poslednjih 48 sati videli poslednji akt brutalnog nasilja od strane demonstranata, a to je paljenje prostorija Srpske napredne stranke na Paliluli u Beogradu i dodala da sada ima mnogo manje nasilja, odnosno nema ga uopšte zato što su, kako je navela, blokaderi i njihovi nalogodavci videli da im to nasilje ne ide u prilog.

- Te je tako to kontrolisano nasilje. Upalite ga kada želite da stvorite haos, ugasite ga kada vidite da to nije proizvelo efekat kome ste se nadali. Čitavih devet meseci blokada vidite bukvalno na dugme da neko u stvari diriguje blokaderima i tim blokadama i tim protestima", rekla je Brnabićeva. Prema njenim rečima, oni nemaju nikakvih vrednosti, već menjaju ikonografiju prema potrebi, te su čas više desno orijentisani, čas više proevropski. Dodala je da blokaderi namerno idu na izazivanje terora i nasilja jer je to druga faza obojene revolucije u kojoj se kreira haos i nestabilnost, sa ciljem da se uđe u treću fazu.

- Treća faza je predlog takozvanog rešenja za haos i nestabilnost, a koju ste sami kreirali - navela je Brnabić. Dodala je da demonstranti ne traže od naših institucija da rešavaju problem, već od stranaca i da traže stranu intervenciju.

- Grupe ljudi koje su ponovo, po pravilu, anonimne, dakle ljudi bez lica, prave neke predloge koje šalju ne institucijama sopstvene države, ne pozivaju na interni dijalog, već šalju strancima. Kao što je i Dušan Janjić to priznao, na preko 400 adresa u inostranstvu, uključujući NATO alijansu, da oni intervenišu. Mi smo videli kako NATO alijansa interveniše kada je bila agresija na Republiku Srbiju, tako da mi je neverovatno, ali dobro, u skladu potpuno sa blokaderskom politikom je da to traže i od NATO-a, što mislim zaista da nema nikakve šanse - rekla je Brnabićeva.

Prema njenim rečima, blokaderi žele da institucije Srbije potpuno stave pod stranu kontrolu, a njihovi predlozi za rešenje situacije u zemlji svodi se na potpuni gubitak suvereniteta zemlje.

- Svakako se traži strana intervencija, strano mešanje i strana, kako su oni to stavili u tom predlogu rešenja, strana kontrola i nadzor, verovali ili ne, nad našim institucijama. Pod jedan nad predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je legitimno izabran na izborima pod svojim imenom i prezimenom. Pa onda nad Skupštinom Srbije. To vam je potpuno oduzimanje suvereniteta od našeg naroda. A onda nad svim našim bezbednosnim obaveštajnim službama - navela je Brnabićeva.

Dodala je da je država bila uzdržana prema učesnicima protesta zbog, kako je rekla, pametne i promišljene politike predsednika Vučića koji je želeo da im ostavi prostor da pokažu da nemaju vrednosti i da se sve što rade svodi na puko nasilje sa ciljem nasilne smene vlasti i rušenja ustavnog poretka u zemlji.

- I to su pokazali. I od tog trenutka njihovi brojevi opadaju, od tog trenutka oni više nisu sveci koji hodaju među nama, taj oreol je njima izbrisan, sami su ga izbrisali, ali je bilo potrebno dati im prostor da oni to urade i da pokažu svim našim građanima i čitavom našem narodu u stvari ko su oni zapravo i zašto su oni zapravo. Jesmo previše rizikovali, ali u svakom trenutku predsednik Vučić je verovao u pamet našeg naroda i verovao da će naši građani u stvari shvatiti o čemu se radi - rekla je Brnabićeva. Dodala je da su blokaderi želeli da bude žrtava da bi to predstavili kao diktaturu i isprovocirali intervenciju stranog faktora.

- Aleksandar Vučić, koji je najpribraniji, nafokusiraniji, najsmireniji u najtežim trenucima i pod najtežim okolnostima i najvećim pritiscima je to sve jasno video od početka - navela je Brnabićeva.

