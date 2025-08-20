Politika

LUDILO NA N1: Blokaderi će sada da blokiraju novog vlasnika!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2025. u 21:16

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom "tumbanja" na N1.

ЛУДИЛО НА Н1: Блокадери ће сада да блокирају новог власника!

Foto: Printskrin

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

Sada će da brane N1 od sopstvenog gazde! Prodao Šolak za milijardu i po, pa hoće da otmu novom gazdi. Bogovi prevare! Tako bi i Srbiju pet puta iz ruke u ruku...

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu