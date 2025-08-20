Politika

ODLUKA JE DONETA! Referendum u Republici Srpskoj 18. ili 25. oktobra

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 08. 2025. u 21:09

DATUM će biti uvršten u Odluku o raspisivanju referenduma koja će se u petak naći na sednici Narodne skupštine Republike Srpske, potvrđeno je ATV-u.

ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА! Референдум у Републици Српској 18. или 25. октобра

FOTO: SRNA/ BORISLAV ZDRINJA

Ovim datumom je ostavljeno dovoljno vremena da izmene Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i Odluka o referendumu prođu sve nivoe odlučivanja - Narodnu skupštinu, pre svega, a potom i Veće naroda, te Ustavni sud Republike Srpske u slučaju pokretanja pitanja vitalnog nacionalnog interesa.

(Blic.rs/ATV)

