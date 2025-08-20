MOĆNE PORUKE GRAĐANA ŠIDA KOJI SU USTALI PROTIV BLOKADA: Sada nije momenat trenutak za podele, nego za zajedništvo
MEŠTANI Šida doli su na skup protiv blokada i nasilja koje se već mesecima dešava u Srbiji.
Oni si poslali poruke svim građanima naše zemlje.
Protiv smo blokada i protiv smo rušenja države jer se na ta j način ruše životi običnih građana. želimo da živimo u miru, da se slobodno krećemo i da se mladi školuju bez prepreka. Niko nema pravo da nam oduzima pravo na normalan život.
Dosta je rušenja uništavanja i gaženje svega što je sveto. Blokada ulice, institucija svakodnevnog normalnog života građana Republike Srbije neće nikome ništa dobro doneti. Država ne može da napreduje ukoliko je pralizujemo iznutra. Pozivamo sve one da interes države stave ispred ličnog interesa. Sada nije momenat trenutak za podele, nego za zajedništvo. Vreme je da se problemi rešavaju za stolom a ne na ulici.Sve dok je mnogo više onih koji tako misle Srbija će pobediti.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)