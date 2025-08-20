MOĆNE PORUKE GRAĐANA ŠIDA KOJI SU USTALI PROTIV BLOKADA: Sada nije momenat trenutak za podele, nego za zajedništvo

MEŠTANI Šida doli su na skup protiv blokada i nasilja koje se već mesecima dešava u Srbiji.

Foto Novosti

Oni si poslali poruke svim građanima naše zemlje.

Protiv smo blokada i protiv smo rušenja države jer se na ta j način ruše životi običnih građana. želimo da živimo u miru, da se slobodno krećemo i da se mladi školuju bez prepreka. Niko nema pravo da nam oduzima pravo na normalan život.

Dosta je rušenja uništavanja i gaženje svega što je sveto. Blokada ulice, institucija svakodnevnog normalnog života građana Republike Srbije neće nikome ništa dobro doneti. Država ne može da napreduje ukoliko je pralizujemo iznutra. Pozivamo sve one da interes države stave ispred ličnog interesa. Sada nije momenat trenutak za podele, nego za zajedništvo. Vreme je da se problemi rešavaju za stolom a ne na ulici.Sve dok je mnogo više onih koji tako misle Srbija će pobediti.