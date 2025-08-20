Politika

USTAO JE JUG: Građani protiv blokada u velikom broju u Bujanovcu (FOTO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 18:38

USTAO je i jug Srbije protiv blokada!

УСТАО ЈЕ ЈУГ: Грађани против блокада у великом броју у Бујановцу (ФОТО)

Foto: Novosti

Veliki broj građana okupio se u Bujanovcu:

Foto: Novosti

Oni nose transparente kojima izražavaju da su protiv blokada i poručuju "Želim normalno da se krećem!". 

Foto: Novosti

"Hoću moju Srbiju nazad", poručuju Bujanovčani. 

Podsetimo, na 50 lokacija u Srbiji građani su ustali da pokažu da hoće stabilnost, da hoće mir, da hoće da im se vrate sve vrednosti koje su im oduzeli. To su obični ljudi, koji su siti blokada. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih - a to je pravo na život koje su im zabranili. Građani su ustali jer samo žele nazad svoj normalan život. 

