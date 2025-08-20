VUČIĆ O OKUPLJANJIMA GRAĐANA U 50 MESTA U SRBIJI: To nije protiv blokadera - to je protiv blokada, nasilja
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da današnja mirna okupljanja građana u 50 gradova i sela u Srbiji nisu okupljanja protiv blokadera, već protiv blokada.
- Mi nikad nismo protiv ljudi, tako da je nemoguće da je protiv blokadera, nego je protiv blokade i nasilja - rekao je on prilikom obilaska prostorija Srpske napredne stranke na Paliluli.
Na pitanje da li danas očekuje da će se i blokadari okupiti i izaći na ulice, rekao je da ne veruje.
On je rekao da ljudi koji blokiraju ulice nemaju lica, već se skrivaju tobož iza nečeg većeg jer nemaju šta da ponude i nemaju šta da pruže i da se plaše sigurnosti.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)