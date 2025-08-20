VUČIĆ O OKUPLJANJIMA GRAĐANA U 50 MESTA U SRBIJI: To nije protiv blokadera - to je protiv blokada, nasilja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da današnja mirna okupljanja građana u 50 gradova i sela u Srbiji nisu okupljanja protiv blokadera, već protiv blokada.

- Mi nikad nismo protiv ljudi, tako da je nemoguće da je protiv blokadera, nego je protiv blokade i nasilja - rekao je on prilikom obilaska prostorija Srpske napredne stranke na Paliluli.

Na pitanje da li danas očekuje da će se i blokadari okupiti i izaći na ulice, rekao je da ne veruje.

On je rekao da ljudi koji blokiraju ulice nemaju lica, već se skrivaju tobož iza nečeg većeg jer nemaju šta da ponude i nemaju šta da pruže i da se plaše sigurnosti.