TAKO TO RADE BRAĆA RUSI: Nema mekano sa onima koji se drznu da napadnu policiju
Nešto ranije ove godine u gradu Habarovsku stanovnici su nasrnuli na pripadnike Rosgvardije, što je dovelo do sukoba
Nenormalne scene brutalnih napada blokadera terorista na policijske službenike u Srbiji viđamo svakoga dana.
Svaki, i najmanji otpor policije i pokušaj da se očuva javni red i mir, od strane terorista se naziva “policijskom brutalnošću”. U drugim zemljama napad na službeno lice je jedan od ozbiljnijih prestupa, a ruska Rosgvardija je učestvovala u jednom incidentu koji pokazuje kako se odnosi ka onima koji se drznu da napadnu policijske službenike.
Nešto ranije ove godine u gradu Habarovsku stanovnici su nasrnuli na pripadnike Rosgvardije, što je dovelo do sukoba. Incident je snimljen i podeljen na Telegram kanalu Amur Mash.
Na snimku koji kruži mrežama se vidi kako muškarci i žene guraju i udaraju pripadnike snaga reda. U jednom trenutku, jedna žena pritrčava i počinje pesnicom da udara pripadnika Rosgvardije.
Policijski službenik se u tom trenutku okrenuo, savladao je s lakoćom, ali joj je i prislonio pištolj na glavu. Histerična žena koja ga je napala pesnicama automatski je prestala da pruža otpor.
Nakon toga, njoj su stavljene lisice i privedena je zbog napada na službeno lice, u skladu sa zakonom.
Prema informacijama sa Telegram kanala, sukob se dogodio u blizini jednog gradskog kafića.
Pijana grupa ljudi narušavala je javni red i mir i nije reagovala na opomene snaga reda, zbog čega je usledila ovakva reakcija policije.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)