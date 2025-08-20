Politika

TAKO TO RADE BRAĆA RUSI: Nema mekano sa onima koji se drznu da napadnu policiju

20. 08. 2025. u 08:05

Nešto ranije ove godine u gradu Habarovsku stanovnici su nasrnuli na pripadnike Rosgvardije, što je dovelo do sukoba

Foto: Printskrin

Nenormalne scene brutalnih napada blokadera terorista na policijske službenike u Srbiji viđamo svakoga dana.

Svaki, i najmanji otpor policije i pokušaj da se očuva javni red i mir, od strane terorista se naziva “policijskom brutalnošću”. U drugim zemljama napad na službeno lice je jedan od ozbiljnijih prestupa, a ruska Rosgvardija je učestvovala u jednom incidentu koji pokazuje kako se odnosi ka onima koji se drznu da napadnu policijske službenike.

Nešto ranije ove godine u gradu Habarovsku stanovnici su nasrnuli na pripadnike Rosgvardije, što je dovelo do sukoba. Incident je snimljen i podeljen na Telegram kanalu Amur Mash.

Na snimku koji kruži mrežama se vidi kako muškarci i žene guraju i udaraju pripadnike snaga reda. U jednom trenutku, jedna žena pritrčava i počinje pesnicom da udara pripadnika Rosgvardije.

Policijski službenik se u tom trenutku okrenuo, savladao je s lakoćom, ali joj je i prislonio pištolj na glavu. Histerična žena koja ga je napala pesnicama automatski je prestala da pruža otpor.

Nakon toga, njoj su stavljene lisice i privedena je zbog napada na službeno lice, u skladu sa zakonom.

Prema informacijama sa Telegram kanala, sukob se dogodio u blizini jednog gradskog kafića.

Pijana grupa ljudi narušavala je javni red i mir i nije reagovala na opomene snaga reda, zbog čega je usledila ovakva reakcija policije.

