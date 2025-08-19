VASILJEVIĆ: Ko ne želi da policija bude na ulicama, taj želi haos

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević govorio je optužbama na račun policije o postupanju tokom blokaderskih nereda prethodnih dana.

Foto: Printscreen/Pink

Vasiljević je istakao da je napad na policiju, u suštini i napad na državu.

- U prethodnih devet meseci mnogo puta je pokušano da se policiji pripiše ono što policija ne radi. Policija čuva javni red i mir i održava stabilno stanje bezbednosti. Ja ne znam, da nije policije, ko bi tu bezbednost očuvao. Ko su ti drugi koji bi očuvali stabilno stanje bezbednosti ako to nije policija?

- Znate kako, napadati policiju u suštini znači napadati državu. Onaj ko želi da nema policije, taj želi da ne budemo bezbedni. Zamislite na ovih 23 hiljade lokacija da nije bilo policije. Šta bi se desilo da naiđe bilo ko ko ne podržava taj protest? Ko bi tu intervenisao? To bi bio potpuni haos. Potpuni haos u državi. I očigledno je da nekome treba haos ili neko želi taj haos, ali policija neće dozvoliti haos - rekao je Vasiljević.

Pogledajte njegovu celu izjavu na snimku: