Politika

VASILJEVIĆ: Ko ne želi da policija bude na ulicama, taj želi haos

Novosti online

19. 08. 2025. u 20:16

DIREKTOR policije Dragan Vasiljević govorio je optužbama na račun policije o postupanju tokom blokaderskih nereda prethodnih dana.

ВАСИЉЕВИЋ: Ко не жели да полиција буде на улицама, тај жели хаос

Foto: Printscreen/Pink

Vasiljević je istakao da je napad na policiju, u suštini i napad na državu. 

- U prethodnih devet meseci mnogo puta je pokušano da se policiji pripiše ono što policija ne radi. Policija čuva javni red i mir i održava stabilno stanje bezbednosti. Ja ne znam, da nije policije, ko bi tu bezbednost očuvao. Ko su ti drugi koji bi očuvali stabilno stanje bezbednosti ako to nije policija?

- Znate kako, napadati policiju u suštini znači napadati državu. Onaj ko želi da nema policije, taj želi da ne budemo bezbedni. Zamislite na ovih 23 hiljade lokacija da nije bilo policije. Šta bi se desilo da naiđe bilo ko ko ne podržava taj protest? Ko bi tu intervenisao? To bi bio potpuni haos. Potpuni haos u državi. I očigledno je da nekome treba haos ili neko želi taj haos, ali policija neće dozvoliti haos - rekao je Vasiljević.

Pogledajte njegovu celu izjavu na snimku:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZABRINUTOST ZBOG PROMENE PRAKSE SUDIJA: VJT u Beogradu odlučno nastavlja procesuiranje svih osumnjičenih za nasilje nad policijskim službenicima
Politika

0 21

ZABRINUTOST ZBOG PROMENE PRAKSE SUDIJA: VJT u Beogradu odlučno nastavlja procesuiranje svih osumnjičenih za nasilje nad policijskim službenicima

POVODOM informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima su sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu zauzele "pravni stav" u vezi sa kvalifikacijom određenog krivičnog dela, Više javno tužilaštvo u Beogradu izražava zabrinutost zbog promene prakse ovih sudija u proteklih nekoliko meseci.

19. 08. 2025. u 20:42

Politika
Tenis
Fudbal
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!