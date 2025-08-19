DA ČOVEK GLEDA U ČUDU... Šešelj pre više od 20 godina predvideo šta će se dešavati do danas (VIDEO)

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kazao je da će EU primiti Srbiju 2246. godine.

Foto: Printskrin RTS

Šešelj je to rekao još 2002. godine i kazao je da su obećanja o primanju Srbije u EU "na dugom štapu".

- Neće Tursku da prime u EU koja je članica NATO - kazao je Šešelj za RTS.

Istakao je da je Srbiji potrebna ekonomska saradnja na ravnopravnim osnovama i tržište za našu robu.