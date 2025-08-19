DA ČOVEK GLEDA U ČUDU... Šešelj pre više od 20 godina predvideo šta će se dešavati do danas (VIDEO)
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kazao je da će EU primiti Srbiju 2246. godine.
Šešelj je to rekao još 2002. godine i kazao je da su obećanja o primanju Srbije u EU "na dugom štapu".
- Neće Tursku da prime u EU koja je članica NATO - kazao je Šešelj za RTS.
Istakao je da je Srbiji potrebna ekonomska saradnja na ravnopravnim osnovama i tržište za našu robu.
Preporučujemo
ŠEŠELj O PROPASTI BLOKADERA: Na kraju ostaje samo drogirana fukara
17. 08. 2025. u 22:52
BLOKADERI TERORISTI NAPALI PROSTORIJE SRS: Šešelj preti osvetom - Država će uraditi svoj posao, a ja svoj
16. 08. 2025. u 21:06 >> 21:12
ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)
16. 08. 2025. u 17:34
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)