OTELI SU NAM NORMALAN ŽIVOT: Građani na društvenim mrežama masovno dele video protiv blokada (VIDEO)

В. Н.

19. 08. 2025. u 09:53

GRAĐANI Srbije masovno dele na društvenim mrežama video snimak protiv blokada.

ОТЕЛИ СУ НАМ НОРМАЛАН ЖИВОТ: Грађани на друштвеним мрежама масовно деле видео против блокада (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Besan sam, oteli su nam normalan život! Napadaju mi kuću, hoću mir! Hoću da radim, hoću da se krećem! Hoću da učim! Hoću moju Srbiju nazad! Bori se, protiv blokada! - stoji u snimku koji se masovno deli.

Pogledajte ga:

