TRAMP PORUČIO: Zvaću Putina, on očekuje moj poziv, Zelenski hoće "sve" garancije
PREDSEDNIK Tramp je rekao da će razgovarati sa predsednikom Rusije Putinom nakon današnjih sastanaka.
-On očekuje moj poziv kada završimo sa ovim sastankom, rekao je.
Predsednik Zelenski je više puta insistirao na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se osigurao da Rusija neće samo pristati na sporazum, a zatim ponovo napasti Ukrajinu nakon pregrupisavanja. Na pitanje kakve bezbednosne garancije želi, Zelenski je rekao: „Sve“.
Pošto su mediji napustili Ovalni kabinet, predsednik Zelenski je preživeo prvo javno pojavljivanje sa predsednikom Trampom danas. Poslednji put kada su se dvojica lidera sastala u Ovalnom kabinetu, u februaru, sastanak je naglo završen.
(nytimes.com)
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
