TRAMP PORUČIO: Zvaću Putina, on očekuje moj poziv, Zelenski hoće "sve" garancije

PREDSEDNIK Tramp je rekao da će razgovarati sa predsednikom Rusije Putinom nakon današnjih sastanaka.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

-On očekuje moj poziv kada završimo sa ovim sastankom, rekao je.

Predsednik Zelenski je više puta insistirao na bezbednosnim garancijama za Ukrajinu kako bi se osigurao da Rusija neće samo pristati na sporazum, a zatim ponovo napasti Ukrajinu nakon pregrupisavanja. Na pitanje kakve bezbednosne garancije želi, Zelenski je rekao: „Sve“.

Pošto su mediji napustili Ovalni kabinet, predsednik Zelenski je preživeo prvo javno pojavljivanje sa predsednikom Trampom danas. Poslednji put kada su se dvojica lidera sastala u Ovalnom kabinetu, u februaru, sastanak je naglo završen.

(nytimes.com)