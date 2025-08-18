VUČIĆ ME JE ZVAO 50 PUTA ZBOG DEČAKA IZ VALJEVA! Lončar o lažima blokadera: Rekao sam mu, ne mogu da nađem nešto što NE POSTOJI (VIDEO)

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar obratio iz Kliničkog centra Srbije povodom sramnih laži opozicije.

Ministar Lončar se na početku osvrnuo na sramne napade i izmišljotine o navovnoj srmti pacijenta deteta od 16 godina, njegovog stanja i borbe za život.

- Izašli smo i rekli da takav pacijent ne postoji i da se taja događaj nije desio. Kažemo da ljudi prestanu da lažu jer to ne može nikome da donese dobro. Međutim, to niej bilo dovoljno. Nastavili su istim tempom da pričaju priču koja ne postoji i koja je najmonstruoznija laž. Ono što želim da kažem građanima Srbije jeste da veruju nadležnim organima iz jednostavnog razloga jer mi ništa ne možemo da sakrijemo.

- Ne možemo da sakrijemo pacijenta, ne možemo da sakrijemo stanje pacijenta. Želim da se građani obrate organima države Srbije i dobiće sve informacije. Nema razloga da širimo strah i paniku. Naravno da smo se bavili ko radi ovo i zašto radi. Ovo je rađeno gde su radili ljudi u Srbiji i van Srbije. Iz Srbije takozvana opozicija, medijski tajkuni, iz inostranstva razne tajne službe. Očigledno je da njima ništa nije ništa sveto i da kao instrumenti u sistemu obojene revolucije jeste da odrade svoj zadatak. Podsećam vas da su ovo scenariji koji su već viđeni u zemljama gde se ovo dešavalo.

- Ja ću vas podsetiti na 28. jun kad je munjevito išla kampanja da je student prebijen od strane vlasti i da je u kritičnom stanju. Ispostavlja se da nije prebijen, niti ima veze sa politikom, pao sa terase. Svi znaju provereno da nema nikakve veze sa politikom. Još jedan slučaj iz Valjeva, nalaze pacijenta koji ima prelom rebara, povrede pluća, 68 godina i kreću sa pričom da je povređen u Valjevu na protestima i da ga je prebila policija. A znate šta je istina? Pacijent je pao sa merdevina u selu pored Valjeva.

- Mene je predsednik Srbije, kada se dogodila ova vest, 50 puta zvao, dan i noć, da li ste našli tog dečka i opet, da li ste našli tog dečka? Ja kažem, ne možemo da nađemo nešto što ne postoji. On kaže, nemoguće da se neko služi time, proverite dobro, mora da postoji taj dečko. Ne postoji takav ljudski mozak koji bi to uradio, a da to nije istina.

- U toku je pokušaj obojene revolucije, a ovi što to rade su izvođači njihovi, za novac i neke druge stvari sprovode ovo. Njima je još ostalo, kao što ste čuli predsednika, da ubijaju ljude. Predsednik je upozorio, plašimo se toga, ali budite sigurni da država radi na tome i da će učiniti sve da ne dođe to toga.

Pitanje medija

Ministar je odgovorio na pitanje o navodonom napadu na šolakove medije koji su prvi prasirali lažnu priču o povređenom dečaku.

- Da li su oni u jednom momentu pomenuli da postoji taj dečak? Da li su oni demantovali mene i rekli da nije istina to što je rekao? Mi ne lažemo, postoji pacijent u takvom stanju, ili je preminuo, znači, to nijednog trenutka nisu spomenuli. A ko se javio? Javio se Draža koji zna da nema argumente, ali je dobio zadatak da brani nešto što ne može da se brani. Nikom ne pada na pamet da kaže da oni lažu. Gospodo, oni lažu, krivične prijave su podnete i biće podnete protiv svih.