IZJAVA ZA "ISTORIJU" NOVINARSTVA: Dok blokaderi orgijaju i pale prostorija SNS, ništa se specijalno ne dešava (VIDEO)

DOK su blokaderi teroristi divljali po Novom Sadu i demolirali prostorije SNS, novinarka tajkunske televizije N1 Sanja Ignjatović Eker imala je izjavu za pulicerovu nagradu.

Foto: Tviter printskrin

U samom trenutku blokaderskog divljanja ispred prostorija SNS u programu uživo Nove S se moglo čuti da "nema nikakvih incidenata" dok sve gori, i što je još luđe, da "građani već pola sata MIRNO RAZBIJAJU"!

Pogledajte sami:

"Građani mirno razbijaju već pola sata"



Sud da donese privremenu meru i zabrani rad ove dve trovačnice. pic.twitter.com/7CkIMQtBAw — David Babić 🇷🇸 (@DavidDBabic) August 14, 2025

Podsetimo, na meti blokadera siledžija ovih dana su i prostorije SNS-a koje su uništavane danima unazad širom Srbije, a i sinoć smo svedočili jezivim scenama nastavka siledžijstva i huliganizma.

Blokaderi siledžije su zapalili i uništili prostorije SNS-a u Valjevu koje se nalaze u podnožju zgrade u kojoj ljudi žive.

Razbili su prozore na objektu, a kasnije ubacivali pirotehnička sredstva, baklje, topovske udare, kamenice, flaše, a životi građana koji žive u toj zgradi bili su ugroženi.