NASILJE PO ISTOM SCENARIJU: Srbija na meti Majdanskog modela

Stručnjaci koji analiziraju bezbednosnu situaciju upozoravaju da nije reč o spontanom okupljanju nezadovoljnih građana

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Sve ono što se dešava prethodnih dana u Srbiji u skladu je sa “narednom fazom” obojene revolucije, po udžbeniku pisanom u Kijevu 2014. godine. Nakon što nije uspela “mirna” revolucija, dato je “zeleno svetlo” tzv. studenata, a zapravo blokadera terorista da otpočnu građanski sukobi u našoj zemlji. Ono što zastrašuje je činjenica da je scenario preslikan iz Ukrajine, te sada na ulicama srpskih gradova vidimo teroriste naoružane motkama, šlemovima, praćkama, gas maskama i drugom opremom za izazivanje nereda.

Upotreba pirotehnike, kao što je viđeno u Gruziji pre par meseci sa tzv. “bacačima vatrometa”, gde se vatromet ispaljuje baražno iz nečega što podseća na mitraljez “maksim” iz Prvog svetskog rata, sada je široko rasprostranjena i u Srbiji.

Štaviše, sinoć se u našoj zemlji desila i prva upotreba molotovljevih koktela, tj. zapaljivih tečnosti u staklenim flašama, kojima su zapaljene prostorije SNS-a u Valjevu. Tom prilikom je planuo i prvi sprat stambene zgrade u kojoj žive ljudi, u očitom pokušaju terorista da izazovu pogibiju ljudi i haos i da pritom za sve to optuže drugu stranu.

Nakon paljenja prostorija SNS-a teroristi su zapalili i ulaz u Gradsku upravu u Valjevu, na istovetan način, a veći haos je sprečen samo pravovremenom reakcijom vatrogasne službe.

Takođe, od strane ekstremističkih propagandista na društvenim mrežama je slavljeno “ono što je puklo” iza leđa kordona Interventne policije u Valjevu.

Ista obuka, isti nalogodavci, ista oružja i isti cilj

Stručnjaci koji analiziraju bezbednosnu situaciju upozoravaju da nije reč o spontanom okupljanju nezadovoljnih građana. O tome svedoči i razorna moć onoga što podseća na improvizovane eksplozivne naprave koje se sada već široko koriste u napadima na policiju.

Štaviše, jasno se vidi da su grupe obučavane po istom modelu kao i radikalni aktivisti u Ukrajini pre više od decenije. Ista taktika, iste „improvizovane“ oružane sprave i isti manir agresije na policiju ukazuju da su iza svega isti nalogodavci.

Još više zabrinjava činjenica da postoje i snimci na kojima se vide otvoreni neonacisti koji učestvuju u protestima. Upravo kao što je bio slučaj u Ukrajini 2014. godine, kada su ekstremne desničarske grupe odigrale ključnu ulogu u nasilnim neredima na Majdanu, sada se isti profili pojavljuju i u Srbiji.

Znajući da levo-liberalni element nema snagu da izazove nerede, nalogodavac haosa u Srbiji je upravo odabrao desničare, znajući da su oni ti koji se ne libe sukoba sa snagama reda. Mnogi među njima su istrenirani borci borilačkih veština ili imaju staž na nekoj od navijačkih tribina.

Njihova simbolika i ponašanje jasno pokazuju da nije reč o slučajnosti, već o organizovanom uvozu istog modela destabilizacije.

Ovo nije prvi put da se pokušava izazivanje haosa u regionu preko takozvanih „građanskih protesta“ koji brzo prerastaju u nasilne upade i napade na institucije. Scenario je dobro poznat – medijska propaganda, finansiranje ekstremnih grupa i ulične borbe koje treba da dovedu do rušenja državnih institucija.

Zastrašujući snimci falangi sa motkama i molotovljevim koktelima koji kruže javnim prostorom još jednom dokazuju da Srbija nije slučajna meta, već da se nad njom sprovodi isti recept koji je već viđen u drugim državama koje nisu pristale na diktat stranih centara moći.

U trenutku kada se država trudi da sačuva mir i stabilnost, građani moraju biti svesni da iza „spontanih“ protesta stoje dobro organizovani i finansirani akteri, uključujući i ekstremističke grupe, koje bi Srbiju uvele u haos po modelu ukrajinskog Majdana.

“Neko vas je lagao u vezi sa uspešnom i spontanom nenasilnom revolucijom. Tako nešto ne postoji na svetu. Kad god vidite mlade ljude kako na čelu reda pokušavaju da se združe sa milicijom ili vojskom, neko je već ranije razmišljao o tome”, rekao je svojevremeno Srđa Popović, osnivač Otpora, i vođa prve obojene revolucije u istoriji, sprovedene 5. oktobra 2000. u Beogradu.

Međutim, ono što je počelo “nenasilno” sada prerasta u nasilje visokih razmera. O tome svedoče razbijene glave policajaca i pokušaj višestrukog ubistva u stambenoj zgradi u Valjevu. Ne sumnjamo da je i o tome “neko ranije razmišljao”.

Ipak, pobediće Srbija! U to nema nikakve sumnje!