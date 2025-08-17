Politika

LAŽI I MANIPULACIJE ŠOLAKOVIH MEDIJA: Prvo kažu da nisu rekli da je maloletnik povređen i životno ugrožen, a onda odmah nakon toga to ponove

В.Н.

17. 08. 2025. u 14:51

Lažu na N1, na Boga ne misle, kao ni na porodice ugroženih.

ЛАЖИ И МАНИПУЛАЦИЈЕ ШОЛАКОВИХ МЕДИЈА: Прво кажу да нису рекли да је малолетник повређен и животно угрожен, а онда одмах након тога то понове

Foto: Novosti

Programski direktor N1 Igor Božić izjavio je da je čista manipulacija izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj je optužio N1 da je objavio vest o životno ugroženom detetu posle policijske torture. N1 nikada nije objavio vest o kojoj govori Lončar, naglasio je Božić.

Foto: Novosti

 

Međutim, ako koza laže, rog ne laže, pa je tako ostao ovaj snimak reportera N1 u kome govori upravo to, pozivajući se na "njihove informacije":

Podsećamo da je zbog širenja lažne vesti o smrti jednog maloletnika u Valjevu jedan čovek uhapšen.

Politika

Politika

