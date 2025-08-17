LAŽI I MANIPULACIJE ŠOLAKOVIH MEDIJA: Prvo kažu da nisu rekli da je maloletnik povređen i životno ugrožen, a onda odmah nakon toga to ponove
Lažu na N1, na Boga ne misle, kao ni na porodice ugroženih.
Programski direktor N1 Igor Božić izjavio je da je čista manipulacija izjava ministra zdravlja Zlatibora Lončara u kojoj je optužio N1 da je objavio vest o životno ugroženom detetu posle policijske torture. N1 nikada nije objavio vest o kojoj govori Lončar, naglasio je Božić.
Međutim, ako koza laže, rog ne laže, pa je tako ostao ovaj snimak reportera N1 u kome govori upravo to, pozivajući se na "njihove informacije":
Podsećamo da je zbog širenja lažne vesti o smrti jednog maloletnika u Valjevu jedan čovek uhapšen.
