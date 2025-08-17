"MRZITE PATRIJARHA KOJI POZIVA NA MIR I UZDRŽANOST" Vučić: Govore, vidite ikone Bogorodice, slike - pa što ne kažete da je reč o raspopima?

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na sramne napade na patrijarha Porfirija i na raspope koji bune narod na protestima.

Foto: Profimedia

Precizirao je da će mere stupiti na snagu za šest-sedam dana, i potom je naglasio da blokaderi nemaju nikakvu ideologiju niti ideju.

- Baš zato oni moraju da ponove nasilje, u kome su oni odabrani i pravoverni, a životi ćacija ne treba da postoje. Njima nije važno što su kontradiktorni sebi pet puta tokom dana. Eno Vučićev sin pobegao, eno brat pobegao. Onda istog dana kažu stigli oni u Pionirski park. Stigao i ja. Još koja godina, pa će i Vukan. Takvi smo mi Vučići. Odani i lojalni, borci. Što lažete onda? I iste budale slušaju i jedno i drugo, i veruju i u jedno i drugo. Zato su i sakrili vest šta su Rusi stvarno rekli. A oni su osudili spoljno mešanje i pokušaj obojene revolucije u Srbiji. Naravno da su to prikrili. Pa oni nam govore - eto vidite ikone, Bogorodicu, fotografije i slike. Pa što ne kažete ljudima da je reč o raspopima, neprijateljima Srpske pravoslavne crkve. Ogoljenim neprijateljima SPC - istakao je Vučić.

To što si doneo sliku Bogorodice ne znači da nisi protiv srpske crkve, vodi ih raspop Antonije, kazao je on.

- A mrzite partijarha koji poziva na mir i uzdržanost, i da se ne proliva bratska krv. Valjda bi vam bio dobar partijarh da vas poziva da spaljujete ljude. Setite se kako su neki političari govorili tridesetih godina prošlog veka, i upozoravali. Ako se mi ne probudimo i ne suprotstavimo tom zlu. Dok sam na čelu države još godinu i nešto, ja ću im se suprotstavljati na svakom koraku. Samo još malo strpljenja, i videćete odlučnu reakciju države - zaključio je predsednik Vučić.