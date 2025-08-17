VUČIĆ NAKON JEZIVIH DOGAĐAJA U VALJEVU, NS I BEOGRADU: Pokušate li nešto da preduzmete, teror, diraju nam decu, studente

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je odlučio da se obrati posle jezivih događaja u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

Ističe da je odlučio da se obrati posle jezivih događaja u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. Kaže da se počelo sa pričom gde će nas odvesti i gde će završiti, krenulo se sa pričom o pravdi.

- Jeste čudno bilo da priče o pravdi nije bilo, doduše nije bilo ni okupacionih medijskih servisa kao danas što ih imamo u Srbiji, kad je izgorelo 16 ljudi u požarima u Novom Sadu, gde je bila najdirektnija ljudska krivica, nedvosmislena i gradskih čelnika i svih ostalih. Interesantno je da tu reč pravda niste čuli u S. Makedoniji, gde je 4 puta više ljudi poginulo, gde je krivica dokaziva i direktna. Čuli smo u Srbiji zato što je to iskorišćeno kao oružje i municija u borbi protiv suverene i nezavisne zemlje - kaže Vučić.

Ističe da je krenulo sa tim romantičnim, nostalgičnim pričama - naša deca, studenti, mladost i budućnost.

- A ko ne bi bio za njih? A ko ne bi bio da se pronađu krivci za tragediju. Bio je svako od nas, svaki normalan čovek. A još nismo sigurni šta se tačno dogodilo, a još manje znaju oni koji su se okrenuli na politiki. Svakako, pravda mora biti pronađena. Mesec dana nakon toga smo shvatili da nije im do roditelja i pravde, kad su krenuli da napadaju oca, majku, strica poginulih i nastradalih koji su im rekli da ne žele nasilje na ulicama. A onda su nam posle tragedije Ribnikara, da nisu porodica i roditelji oni koji imaju monpol na bol, već oni. Onda nam se defakto ukida školstvo i i obrazovanje. Suštinski danas da, naša deca danas mnogo manje uče i znaju - kaže Vučić.

Ističe da ne razume roditelje koji su spremni da žrtvuju obrazovanje dece zarad svijih želja, zahteva, dnevnopolitičkih stvari.

Ističe da ne razume roditelje koji su spremni da žrtvuju obrazovanje dece zarad s vijih želja, zahteva, dnevnopolitičkih stvari.

- Pošto smo razorili obrazovanje do temelja, fakultet isu nam pretvoreni u brlog i svinjce, uz aplauze, kao da je to našto najlepšte što smo uradili. To je kao najveći stepen uspeha do koga smo došli, a ako neko kaže nešto protiv, onda mora taj neko da bude progonjen i da mu idemo na kuću. Kada su nam svinjci postali najbolja mesta za život, rekli su nemojte nasilje, ne dirajte nam decu. Ko ih dira? Pa ne idra ih niko. A onda su nam zaustavili slobodu kretanja, a sve to uz pozdrave spolja, koji su govorili da ne treba da poštujemo sopstveni zakon i ustav. Piše tu da svakome mora biti zagarantovana sloboda kretanja. A onda su nam rekli da sloboda kretanja ne postoji, da vam zaustavimo život i da ne možete slobodno da se krećete. Pokušate li nešto da preduzmete, teror, diraju nam decu, studente. Najčešće nema njih, uglavnom ima lažnih veterana, zamislite veterana koji je 85 godište, on je glavni u Novom Sadu - kaže predsednik.

Upitao je kakav je to veteran.

- Nikakav, reč je o delu obojene revolucije. A onda se krenulo u priču da smo lopovi. Slušao sam laži kako Franš pripada mom bratu, pokažite mi jedan moj račun u inostranstvu, pokažite mi šta je nelagalno stečeno? Moj otac ima jednu kuću u Bosni koju je obnovio, jednu od 10 kuća. A oni koji imaju 100 miliona evra, odjednom postale poštenjačine koje će da motkama jure građane.

Kaže da je su osle slobode kretanja setili su se da ti zahtevi koje su tražili da nisu bili stvarni. Ističe da im je nudio izbore u decembru, a da oni rekli da su izdajnici ko to prihvati.

- Kada su ljudi shvatili kuda to vodi, onda su rekli dajte nam izbore. Iako znaju da postoje ljudi koji znaju da država nije igračka.