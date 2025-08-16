Politika

UHAPŠENO 18 NASILNIKA BLOKADERA, POVREĐEN JEDAN POLICAJAC: Dačić nakon siledžijstva blokadera u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu

В.Н.

16. 08. 2025. u 23:36

MINISTAR policije Ivica Dačić obraća se povodom nasilništva koje su sprovodili blokderi teroristi u Beogradu, Valjevu i drugim gradovima.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Kao i prethodnih dana i danas je došlo do brutalnog napada na policijeske snage ali i demoliranja i paljenja objekata policijskih stranaka i državnih organa. Najviše incidenata bilo je u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. U Valjevu su zapaljene prostorije SNS, srećom unutra nije bilo nikoga. Takođe su demolirane prostorije Gradske uprave, suda i tužilaštva. Napadnute su i prostorije SRS, SPS i PS. U Valjevu je bilo oko 4.000 ljudi, skupili su se iz cele Srbije. Tu su bili svi opozicioni političari od Manojlovića do Bjelogrlića. Policija je intervenisala i uspostavila javni red i mir. U Beogradu je bilo prisutno okko 1.300 ljudi, ali su bili agresivni. Gađali su policiju zapaljivim stvarima. Jedan žandarm je povređen u Valjevu. Do sada je uhapšeno 18 ljudi, ali taj broj biće veći. Svi oni koji su kršili zakon će biti uhapšeni i neće se tolerisati nasilje. POzivamo sve na mir i da ne krše zakon - rekao je Dačić. 

