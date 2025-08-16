BLOKADERI USTAŠE PALE SVE PRED SOBOM: Gore prostorije SNS u Valjevu (VIDEO)
SITUACIJA na protestu u Valjevu je eskalirala nakon što su blokaderi napali i zapalili prostorije Srpske napredne stranke.
Oni su u njih ubacili pirotehnička sredstva i zapalili ih. Prostorije su u plamenu, a blokaderi sprečavaju vatrogasce da ugase vatru. Oni su, kako saznajemo, koristili i molotovljeve koktele u ovom napadu.
