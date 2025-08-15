GRAĐANI ISPRED DEMOLIRANIH PROSTORIJA SNS: Ovako bi izgledala Srbija da blokaderi dođu na vlast (VIDEO)
SVE veći broj građana stigao je danas ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS), koje su potpuno uništene u divljačkom pohodu blokadera.
Građani su ogorčeni zbog onoga što su zatekli.
- Nalazimo se ispred prostorija SNS-a, naše kuće, gde se sinoć odigrao jeziv napad blokadera. Ovo je njihova politika, politika nasilja. Tako bi sutra izgledala i naša Srbija da oni dođu na vlast - poručila je građanka Novog Sada.
Druga sugrađanka, koja se takođe našla ispred prostorija SNS-a, istakla je da je politika blokadera nasilje.
I ova mlada žena upozorila je na to da bi država, ukoliko bi blokaderi došli na vlast, izgledala baš kao što danas izgledaju prostorije koji su uništene.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)