GRAĐANI ISPRED DEMOLIRANIH PROSTORIJA SNS: Ovako bi izgledala Srbija da blokaderi dođu na vlast (VIDEO)

SVE veći broj građana stigao je danas ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS), koje su potpuno uništene u divljačkom pohodu blokadera.

Foto: Novosti

Građani su ogorčeni zbog onoga što su zatekli.

- Nalazimo se ispred prostorija SNS-a, naše kuće, gde se sinoć odigrao jeziv napad blokadera. Ovo je njihova politika, politika nasilja. Tako bi sutra izgledala i naša Srbija da oni dođu na vlast - poručila je građanka Novog Sada.

Druga sugrađanka, koja se takođe našla ispred prostorija SNS-a, istakla je da je politika blokadera nasilje.

I ova mlada žena upozorila je na to da bi država, ukoliko bi blokaderi došli na vlast, izgledala baš kao što danas izgledaju prostorije koji su uništene.