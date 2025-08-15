VUČEVIĆ: Predsednika Vučića scene u Novom Sadu podsetile na događaje u Čipuljiću, kada su ustaše 1992. zapalile porodičnu kuću (VIDEO)

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obraća se na konferenciji za medije.

Foto: Novosti

- Teško je naći primere u istoriji za ovo što se dešava. Ovo je najgori vid nasilja, da se ugrožavaju ljudi, linčuju, spaljuju prostorije. Kako danas izgledaju prostorije SNS-a, tako bi sutra izgledala blokaderska Srbija. Mi smo juče doneli tešku odluku, da nemamo naše prijatelje patriote ispred. Videli ste kako su se ponašali - rekao je Vučević.

Kazao je da nikoga nije bilo ispred, a da su blokaderi kao prave hijene i kukavice uništavali.

- Nije bilo nikoga, a oni su sproveli svoj krvavi pir, rušilački, kao horde. Kao po onom nepisanom pravilu, da se počinilac zločina vraća na mesto zločina - istakao je Vučević.

Kako kaže, i sam predsednik Vučić mu je rekao da ono što se kasno sinoć desilo u Novom Sadu ga podsetilo na scene iz 1992. godine, kada su porodične kuće Vučića ustaše spalile u Čipuljiću.

Vučević je još jednom ukazao na to da bi tako izgledala Srbija kada bi se oni dočepali vlasti.

- U Beogradu je bilo žešćih sukoba sa policijom. Zahvalan sam svim našim članovima, patriotima i na brizi i na porukama podrške i na nerviranju zbog onoga što smo videli. Predsednik Vučić mi je rekao da ono što se desilo sinoć u Novom Sadu ga je podsetilo i probudilo i emocije i razmišljanja, na slike i scene kada su porodične kuće Vučića u Čipuljiću spaljene od strane ustaša 1992. godine. Za nas je tu puno simbolike, tako su juče ovi teroristi, ideološke ustaše, spaljivale naše prostorije sa željom da unište sve i svakoga. To potvrđuje da su dan ranije hteli sve da nas poubijaju. Još je ružnije i pogrdnije kako tajkunski mediji lažu i objašnjavaju to što se desilo - ističe Vučević.

- Ono što ne mogu da unište to je ideja, ideologija, volja, duh. Videćete koliko danas, mnogo novih ljudi energije i snage, koji će nam se pridružiti. Baš kao ptica feniks, ideja i ideologija se izdigne i nastavi dalje. Sačuvaćemo našu otadžbinu Srbiju, hvala svima na podršci, branićemo Srbiju. Očekujem odgovornost, da policija, tužilaštvo i sud rade posao. Sačuvaćemo Srbiju, neće se iživljavati i rušiti je i paliti, ona je za nas svetinja, majka. Ideju i duh ne možete da spalite i uništite.

Kako kaže, sinoć se jasno videlo ko je kakav.