DRŽAVA ĆE POBEDITI Vučić: Dobro je da se vidi, sada ne možete ni da izmišljate razloge da je neko drugi kriv
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer
Kaže da EU sada neće moći licemerno da se ponaša i da govori da je neko drugi kriv za ovo.
- Izuzetno je bila pametna odluka predsednika Vučevića da večeras povuče sve ljude iz stranačkih prostorija u Novom Sadu, želeći da izbegne bilo čije stradanje. Iako ti ljudi samo sede u svojoj kući i čuvaju svoju imovinu. Dobro je da se vidi, sada ne možete ni da izmišljate razloge da je neko drugi kriv. Biće mnogo posla, biće više uhapšenih večeras nego sinoć i danas, sutra takođe i na kraju država će pobediti - kaže Vučić.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
