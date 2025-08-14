Politika

DRŽAVA ĆE POBEDITI Vučić: Dobro je da se vidi, sada ne možete ni da izmišljate razloge da je neko drugi kriv

В. Н.

14. 08. 2025. u 22:12

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Kaže da EU sada neće moći licemerno da se ponaša i da govori da je neko drugi kriv za ovo.

- Izuzetno je bila pametna odluka predsednika Vučevića da večeras povuče sve ljude iz stranačkih prostorija u Novom Sadu, želeći da izbegne bilo čije stradanje. Iako ti ljudi samo sede u svojoj kući i čuvaju svoju imovinu.  Dobro je da se vidi, sada ne možete ni da izmišljate razloge da je neko drugi kriv. Biće mnogo posla, biće više uhapšenih večeras nego sinoć i danas, sutra takođe i na kraju država će pobediti - kaže Vučić.

