Politika

BLOKADERI NAJAVLJIVALI NAJVEĆI SKUP U VRBASU, A SKUPILO IH SE 139: Pet puta više naprednjaka čuva prostorije SNS u tom mestu

В.Н.

14. 08. 2025. u 20:10

BLOKADERI teroristi najavljivali su za danas najveći skup u Vrbasu. Međutim u tom gradu se okupilo samo 139 blokadera.

БЛОКАДЕРИ НАЈАВЉИВАЛИ НАЈВЕЋИ СКУП У ВРБАСУ, А СКУПИЛО ИХ СЕ 139: Пет пута више напредњака чува просторије СНС у том месту

Foto: Novosti

Čak pet puta više naprednjaka se okupilo ispred prostorija Srpske napredne stranke u tom mestu kako bi od malobrojnih ekstremista sačuvali svoje.

Koliko je blokadera pogledajte na priloženoj slici:

Foto: Novosti

 

