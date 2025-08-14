Politika

BLOKADERI ISPRED GENERALŠTABA: Sad je sve jasno - cilj im je da unište Vojsku Srbije

В.Н.

14. 08. 2025. u 19:59

BLOKADERI teroristi pokazali su da im je cilj da unište Vojsku Srbije. Naime, oni su se okupili da blokiraju Generalštab što jasno ukazuje da im je cilj da u potpunosti unište VS.

БЛОКАДЕРИ ИСПРЕД ГЕНЕРАЛШТАБА: Сад је све јасно - циљ им је да униште Војску Србије

Foto: Printskrin

Blokaderi koji su juče na ulicama Novog Sada i Beograda sprovodili nasilje nad narodom koji je bio okupljen ispred prostorija Srpske napredne stranke i policijom, danas su pokazali da im je cilj da unište našu vojsku. Potpuno uništiti i oslabiti Srbiju je ono što blokaderi žele, a za to im je očigledno potrebno da unište i stub države odnosno vojsku, jer nema države bez jake vojske. Pakleni plan ekstremista blokadera je sada u potpunosti postao jasan.

Podsetimo, nasilici blokaderi juče su zapalili prostorije SNS u Novom Sadu i naneli teške povrede građanima koji su te prostorije došli da brane. Povređeno je 27 pripadnika policije. Brutalnost koju su blokaderi juče ispoljili do sada nije viđena u Srbiji:

