BLOKADERI ISPRED GENERALŠTABA: Sad je sve jasno - cilj im je da unište Vojsku Srbije
BLOKADERI teroristi pokazali su da im je cilj da unište Vojsku Srbije. Naime, oni su se okupili da blokiraju Generalštab što jasno ukazuje da im je cilj da u potpunosti unište VS.
Blokaderi koji su juče na ulicama Novog Sada i Beograda sprovodili nasilje nad narodom koji je bio okupljen ispred prostorija Srpske napredne stranke i policijom, danas su pokazali da im je cilj da unište našu vojsku. Potpuno uništiti i oslabiti Srbiju je ono što blokaderi žele, a za to im je očigledno potrebno da unište i stub države odnosno vojsku, jer nema države bez jake vojske. Pakleni plan ekstremista blokadera je sada u potpunosti postao jasan.
Podsetimo, nasilici blokaderi juče su zapalili prostorije SNS u Novom Sadu i naneli teške povrede građanima koji su te prostorije došli da brane. Povređeno je 27 pripadnika policije. Brutalnost koju su blokaderi juče ispoljili do sada nije viđena u Srbiji:
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)