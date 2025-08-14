UHAPŠEN I JEDAN OD LIDERA BLOKADERA: Policija privela Petra Živkovića (VIDEO)
JEDAN od lidera blokadera Petar Živković, sin generala policije Bogoljuba Živkovića, takođe je uhapšen danas.
Njega je policija danas privela u celodnevnoj akciji hapšenja blokadera koji su sinoć divljali i pravili haos po Srbiji.
Pogledajte snimak njegovog hapšenja:
Podsetimo, u pitanju je sin policijskog oficira koji je svoje karijerno napredovanje ostvario tek nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast, na taj način što je iz Kraljeva unapređen na visoke pozicije u okviru Direkcije policije, gde je i dobio čin generala.
Detalje celodnevne akcije hapšenja blokadera u Srbiji čitajte u našem blogu KLIKOM OVDE!
