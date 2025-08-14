UHAPŠEN I JEDAN OD LIDERA BLOKADERA: Policija privela Petra Živkovića (VIDEO)

JEDAN od lidera blokadera Petar Živković, sin generala policije Bogoljuba Živkovića, takođe je uhapšen danas.

Foto: Printscreen

Njega je policija danas privela u celodnevnoj akciji hapšenja blokadera koji su sinoć divljali i pravili haos po Srbiji.

Pogledajte snimak njegovog hapšenja:

Podsetimo, u pitanju je sin policijskog oficira koji je svoje karijerno napredovanje ostvario tek nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast, na taj način što je iz Kraljeva unapređen na visoke pozicije u okviru Direkcije policije, gde je i dobio čin generala.

