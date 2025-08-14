Politika

UHAPŠEN I JEDAN OD LIDERA BLOKADERA: Policija privela Petra Živkovića (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 18:55

JEDAN od lidera blokadera Petar Živković, sin generala policije Bogoljuba Živkovića, takođe je uhapšen danas.

УХАПШЕН И ЈЕДАН ОД ЛИДЕРА БЛОКАДЕРА: Полиција привела Петра Живковића (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Njega je policija danas privela u celodnevnoj akciji hapšenja blokadera koji su sinoć divljali i pravili haos po Srbiji. 

Pogledajte snimak njegovog hapšenja:

Podsetimo, u pitanju je sin policijskog oficira koji je svoje karijerno napredovanje ostvario tek nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast, na taj način što je iz Kraljeva unapređen na visoke pozicije u okviru Direkcije policije, gde je i dobio čin generala.

Detalje celodnevne akcije hapšenja blokadera u Srbiji čitajte u našem blogu KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!