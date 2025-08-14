LAŽNA PRINCEZA BEOGRADSKOG DŽET-SETA: Jasmina Šupeljak u kraljevstvu muževih para (FOTO)
JASMINA Šupeljak, nekadašnja supruga arhitekte Bojana Šupeljka, godinama je važila za simbol beogradskog džet-seta. Luksuzna putovanja, skupa garderoba i medijska pažnja gradili su njen imidž – ali uz podršku tuđeg novčanika, prenosi B92.
Njena javna slika brižljivo je građena – od brendiranih kombinacija i fotografija sa egzotičnih destinacija, do intervjua i kolumni koje su je predstavljale kao samostalnu, uspešnu i inspirativnu ženu.
Na Instagramu i u "prijateljskim" lifestyle medijima, Jasmina se godinama predstavlja kao urbana ikona stila, putnica svetskog kalibra i žena od ukusa.
U stvarnosti, tvrde oni koji je poznaju, u pitanju je klasičan sindrom "žene fudbalera" – samo bez fudbala.
Brendirana garderoba, egzotična putovanja, glamurozni događaji – sve je finansirano iz džepa tadašnjeg supruga, dok su medijski tekstovi i pojavljivanja dolazili "preko veze".
Vrhunac apsurda roman "Nesavršene"
Vrhunac apsurda, bio je kada je svoj roman "Nesavršene" pokušala da proda kao "srpsku verziju Seks i grada".
Poređenje koje, kažu, nije samo nerealno nego i uvredljivo za inteligenciju publike – jer dok je kultna serija govorila o emancipaciji i stvarnim dilemama urbanih žena, Jasminin tekst deluje više kao produžetak njenog "Instagram feeda" i marketinški alat za samopromociju.
"Priča o životu u tuđem luksuzu"
Kolumne u kojima "filozofira" o braku, ljubavi i samopouzdanju, nakon razvoda dobile su potpuno novo svetlo.
Posebno tekst "Eutanazija duše", koji su mnogi protumačili kao javno pranje intime i pokušaj da kroz "umetnički izraz" ponovo privuče pažnju.
Kritičari kažu da je to samo nastavak iste strategije – pažljivo kontrolisanog sadržaja koji stvara privid dubine, dok iza kulisa stoji jednostavna priča o životu u tuđem luksuzu.
Ni društvene veze nisu zanemarljive u ovoj konstrukciji imidža. Njeno blisko prijateljstvo sa vlasnicom Journal magazina Ivom Radić, otvorilo joj je vrata kolumni i glamuroznih događaja – praveći joj lažnu reputaciju javne ličnosti.
"To je nivo jadništva gde se izmišljaju prijateljstva i veze kako bi se održala slika o sopstvenom značaju", kaže jedan sagovornik iz modne industrije.
Danas, iako se i dalje predstavlja kao ikona stila i inspiracije, ostaje pitanje: Šta bi od tog "uspeha" preživelo kada bi se skinuli filteri sa fotografija, prekinule medijske veze i zatvorio tuđi bankovni račun? Da li se bliži kraj ovoj lažnoj bajci, pa Jasmina, beskprisna i nepotrebna, sada pokušava na protestima da nađe novu ulogu?
