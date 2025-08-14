POVREĐENA TRI ČLANA SNS: Oglasio se Opštinski odbor u Lazarevcu povodom jezivog nasilja blokadera

POVODOM incidenta koji se sinoć odigrao u Karađorđevoj 41 u Lazarevcu, ispred prostorija Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Lazarevac, oglasio se Opštinski odbor SNS u Lazarevcu.

Foto: Novosti

Saopštenje Opštinskog odbora prenosimo u celosti.

Ispred prostorija OO SNS Lazarevac je prema najavama organizovan skup blokadera za koji smo verovali da će proteći mirno, uprkos otvorenim pozivima da akteri sa sobom ponesu „rekvizite“, aludirajući na predmete kojima bi mogle biti navedene povrede licima protiv kojih bi bile upotrebljene.

Veliki broj članova i simpatizera Srpske napredne stranke se okupio da u mirnom maniru i bez bilo kakvih „rekvizita“, svojim prisustvom pokažu kojoj politici veruju i da bez upotrebe nasilja odbrane stranačke prostorije.

Skup je obezbeđen od strane službenika MUP-a, koji su svoj posao obavili časno na čemu smo im veoma zahvalni, ali su blokaderi u jednom trenutku napadom na kordon isti probili i tom prilikom služeći se kamenicama, klikerima i raznim drugim predmetima gađali ljude i stranačke prostorije.

Na žalost, ovaj vandalizam je doveo do toga da budu povređena tri člana Srpske napredne stranke, koja su samo mirno stajala i ničim izazivala ovaj napad. Pričinjena je i materijalna šteta koju ne smemo izostaviti, ali akcenat je na povredama koje su pretrpeli nedužni ljudi.

Ovo ne sme postati politička normalnost uprkos činjenici da jedna strana pokušava da opravda svaki vid ekstremizma izmišljenim razlozima. Ustav garantuje svakom građaninu pravo na političko opredeljenje i mi kao demokratski orijentisana politička stranka to nikome ne uskraćujemo, ali nećemo dozvoliti ni da to pravo nama bude uskraćeno.

Vlast u Srbiji se dobija demokratskim putem, na izborima, osvojenom većinom, što smo do sada dokazali da možemo, a brojke danas nedvosmisleno pokazuju pad podrške blokaderskoj politici, što šalje jasnu poruku kakav će biti epilog narednih izbora.

Na kraju apelujemo na nadležne organe da vandalizam sankcionišu, a odgovorne za nanesene povrede nedužnim građanima i pričinjenu materijalnu štetu, u skladu sa zakonom, kazne.