KURTIJEVA POLICIJA POTEŽE PIŠTOLJE NA SRPSKE MLADIĆE! Uhapsili još jednog u Severnoj Mitrovici - Lov na Srbe se nastavlja (FOTO)

INSPEKTOR takozvane kosovske policije Aljbina Kurtija večeras je u Severnoj Mitrovici potegao pištolj na srpske mladiće.

Foto: Printscreen

Naime, tzv. kosovska policija večeras je privela jednog srpskog mladića kod spomenika Knezu Lazaru u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Njegovi drugovi pobunili su se u momentu kada su srpskog mladića hapsili i pokušali da pitaju šta je uradio.

Prilikom incidenta koji je izbio, kako se jasno može videti na snimku koji su neki od okupljenih mladića podelili na društvenim mrežama, može se videti kako inspektor policije poseže za pištoljem koji želi da uperi u srpske mladiće!

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

U nameri ga je sprečio kolega policajac, dok su okupljeni mladići podigli ruke pokazujući da su nenaoružani i počeli da uzviku "Pucaj, ajde!", "Sve nas pobijte!".

Incident se nastavio, a pištolj je potom na srpske mladiće izvadio i jedan policajac!

Foto: Printscreen