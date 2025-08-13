PLIVAJU U KRVI, POVREĐENO 60 GRAĐANA U NOVOM SADU KOJI SU ČUVALI SNS PROSTORIJE Vučić: Blokaderi su ih brutalno napali
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz sedišta MUP u Palati Srbija.
Ističe da je u Novom Sadu bilo pitanje da li će preživeti 300 građana koji su čuvali "svoju kuću", svoje stranačke prostorije.
Više je od 60 povređenih građana samo u Novom Sadu - rekao je Vučić.
- Sa zadnje strane su prišli motkama, topovskim udarima, napali. 64 povređena građana u prostorijama SNS-a. Uspeli smo da obezbedimo u poslednjem trenutku da do njih dođe Hitna pomoć. Ti ljudi neće da se povuku, suprotstavljali su se batinašima i blokaderima - kaže Vučić.
On kaže da povređeni građani bukvalno plivaju u krvi.
