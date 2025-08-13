Politika

PLIVAJU U KRVI, POVREĐENO 60 GRAĐANA U NOVOM SADU KOJI SU ČUVALI SNS PROSTORIJE Vučić: Blokaderi su ih brutalno napali

В.Н.

13. 08. 2025. u 23:49

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz sedišta MUP u Palati Srbija.

ПЛИВАЈУ У КРВИ, ПОВРЕЂЕНО 60 ГРАЂАНА У НОВОМ САДУ КОЈИ СУ ЧУВАЛИ СНС ПРОСТОРИЈЕ Вучић: Блокадери су их брутално напали

Foto: Printscreen

Ističe da je u Novom Sadu bilo pitanje da li će preživeti 300 građana koji su čuvali "svoju kuću", svoje stranačke prostorije.

Više je od 60 povređenih građana samo u Novom Sadu - rekao je Vučić. 

- Sa zadnje strane su prišli motkama, topovskim udarima, napali. 64 povređena građana u prostorijama SNS-a. Uspeli smo da obezbedimo u poslednjem trenutku da do njih dođe Hitna pomoć. Ti ljudi neće da se povuku, suprotstavljali su se batinašima i blokaderima - kaže Vučić. 

On kaže da povređeni građani bukvalno plivaju u krvi.

