I KRUŠEVAC IZAŠAO NA ULICE DA BRANI DRŽAVU OD BLOKADERA I USTAŠA: Ne damo vam Kruševac! Ne damo vam Srbiju! (VIDEO)
I GRAĐANI Kruševca izašli su večeras na ulice da brane državu od blokadera i ustaša.
"Ne damo vam Kruševac! Ne damo vam Srbiju!
Više od hiljadu građana i članova stranke okupilo se večeras u Kruševcu ispred prostorija Gradskog odbora Srpske napredne stranke.
Srbija će pobediti!", napisao je Bratislav Gašić na svom Instagram profilu.
On je podelio snimak iz Kruševca:
