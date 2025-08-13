Politika

I KRUŠEVAC IZAŠAO NA ULICE DA BRANI DRŽAVU OD BLOKADERA I USTAŠA: Ne damo vam Kruševac! Ne damo vam Srbiju! (VIDEO)

13. 08. 2025. u 21:43

I GRAĐANI Kruševca izašli su večeras na ulice da brane državu od blokadera i ustaša.

Foto: Instagram/bratislavgasic

"Ne damo vam Kruševac! Ne damo vam Srbiju!

Više od hiljadu građana i članova stranke okupilo se večeras u Kruševcu ispred prostorija Gradskog odbora Srpske napredne stranke.

Srbija će pobediti!", napisao je Bratislav Gašić na svom Instagram profilu. 

On je podelio snimak iz Kruševca:

