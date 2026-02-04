Nesreće

ODJEKUJU DETONACIJE KOD SMEDEREVA: Ima povređenih, sve hitne službe na terenu

В.Н.

04. 02. 2026. u 17:06

U SELU Vranovo kod Smedereva odjekuju detonacije.

Foto: Novosti

Vatra je zahvatila plinske boce u dvorištu porodične kuće.

Vatra se pojavila nešto nakon 16 sati, a u Vranovo su odmah upućene Vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a.

Prva ekipa je pristigla već za 15 minuta kada je ustanovljeno da se u dvorištu nalazi više boca, od kojih je jedna bila u plamenu.

Pre dolaska pripadnika VSJ, dvoje povređenih prevezeno je u zdravstvenu ustanovu. 

(Republika)

