ODJEKUJU DETONACIJE KOD SMEDEREVA: Ima povređenih, sve hitne službe na terenu
U SELU Vranovo kod Smedereva odjekuju detonacije.
Vatra je zahvatila plinske boce u dvorištu porodične kuće.
Vatra se pojavila nešto nakon 16 sati, a u Vranovo su odmah upućene Vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a.
Prva ekipa je pristigla već za 15 minuta kada je ustanovljeno da se u dvorištu nalazi više boca, od kojih je jedna bila u plamenu.
Pre dolaska pripadnika VSJ, dvoje povređenih prevezeno je u zdravstvenu ustanovu.
(Republika)
BONUS VIDEO:
Urušavanje zgrade u ulici Džordža Vašingtona
