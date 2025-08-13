Politika

"ACO SRBINE!" Ogromna podrška - Veliki broj ljudi pred prostorijama SNS-a u Šidu (VIDEO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 19:17

VIŠE od 450 građana okupilo se večeras u Šidu ispred prostorija Srpske napredne stranke.

АЦО СРБИНЕ! Огромна подршка - Велики број људи пред просторијама СНС-а у Шиду (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Naime, oni su se okupili da iskažu svoju podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a razvili su i veliki transparent na kojem piše "Šid je uz Vučića". 

Foto: Novosti

"Aco, Srbine!", ori se pred prostorijama SNS-a u Šidu. 

Pogledajte kakva je trenutno atmosfera ispred prostorija Srpske napredne stranke u ovom mestu: 

