KRAJNJE JE VREME DA SE SEPARATIZMU KAŽE DOSTA: Vreme je da se procesuiraju svi koji našoj zemlji rade o glavi (VIDEO)

13. 08. 2025. u 12:47

ŠAKA jada ne prestaje da preti budućnosti naše zemlje i naše dece. Sveukupno separatista ili, kako oni sa ponosom kažu, autonomaša ima beznačajnih nekoliko desetina.

Foto: Novosti

Njihov glas je suštinski i nebitan i besmislen, ali svi znamo da tiha voda breg roni što dugoročno može da donese pregršt problema. Krajnje je vreme da stavimo tačku na njihovo ludilo, kažemo DOSTA! I procesuiramo sve koji našoj otadžbini rade o glavi, jer mi rezervnu nemamo niti želimo.

