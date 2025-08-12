Politika

PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU VUČIĆU: Više javno tužilaštvo naložilo identifikovanje lica koje je objavilo sramnu fotografiju groba

В. Н.

12. 08. 2025. u 12:49

POVODOM objave na društvenoj mreži "X" kojom se insinuira smrt predsednika Republike, Više javno tužilaštvo u Beogradu je, kako saznajemo, naložilo policiji da utvrdi identitet lica koje je objavilo sporni sadržaj.

ПРЕТЊЕ СМРЋУ ПРЕДСЕДНИКУ ВУЧИЋУ: Више јавно тужилаштво наложило идентификовање лица које је објавило срамну фотографију гроба

Foto: Tanjug

Nakon utvrđivanja identiteta, očekuje se da će tužilaštvo narediti hapšenje te osobe zbog ugrožavanja sigurnosti predsednika Republike.

Na spornoj objavi predstavljen je grob sa natpisom "Aleksandar 1970-2025", što jasno upućuje na pretnje smrću.

Foto: Printskrin

