PRETNJE SMRĆU PREDSEDNIKU VUČIĆU: Više javno tužilaštvo naložilo identifikovanje lica koje je objavilo sramnu fotografiju groba
POVODOM objave na društvenoj mreži "X" kojom se insinuira smrt predsednika Republike, Više javno tužilaštvo u Beogradu je, kako saznajemo, naložilo policiji da utvrdi identitet lica koje je objavilo sporni sadržaj.
Nakon utvrđivanja identiteta, očekuje se da će tužilaštvo narediti hapšenje te osobe zbog ugrožavanja sigurnosti predsednika Republike.
Na spornoj objavi predstavljen je grob sa natpisom "Aleksandar 1970-2025", što jasno upućuje na pretnje smrću.
