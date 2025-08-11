Politika

ŠEŠELJ "DRMA" SRBOMRSCE: SRS izdala vanredno saopštenje, oglasio se i lider radikala

Novosti online

11. 08. 2025. u 19:05

SRPSKA pravoslavna crkva je najznačajnija institucija za srpski narod i zato vojvođanski separatisti i srbomrsci sve više napadaju ovaj, najvažniji faktor srpskog jedinstva i srpskog nacionalnog identiteta, saopštila je Srpska radikalna stranka.

ШЕШЕЉ ДРМА СРБОМРСЦЕ: СРС издала ванредно саопштење, огласио се и лидер радикала

Foto: N. Skenderija

- Kampanja pokušaja zabrane gradnje crkve u novosadskom naselju Liman je samo nastavak antisrpskog delovanja već ogoljenih separatista. Ta kampanja je započeta napadima na patrijarha srpskog, gospodina Porfirija, nastavljena protestima ispred Patrijaršije i sada na delu vidimo realizaciju širenja verske mržnje koju predvodi Dinko Gruhonjić, koji je stav svojih istomišljenika izneo svojevremeno u Dubrovniku. Srpski radikali podržavaju izgradnju srpske pravoslavne crkve u naselju Liman u Novom Sadu, uvereni da će u sva četiri naselja Liman nići po jedna crkva u skladu sa potrebama srpskog naroda, a Srpska radikalna stranka, kao deo vladajuće koalicije u Novom Sadu,  će učiniti sve da se to i ostvari - navode srpski radikali.

Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj kazao je za "Novosti" da stoji iza navedenog u saopštenju stranke.

- Čuo sam da postoje Liman 1, 2, 3 i 4 i onda je potrebno da se tamo naprave četiri crkve - kazao je Šešelj.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta
Košarka

0 0

TAČNA BROJKA: Vaga pokazala - evo KOLIKO je smršao Luka Dončić - za kratko vreme se PREPOLOVIO, a ovo je njegova dijeta

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.

11. 08. 2025. u 15:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su delije noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

OVO ĆE IZAZVATI MNOGE REAKCIJE: Evo šta su "delije" noćas uradile povodom dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)