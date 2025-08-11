ŠEŠELJ "DRMA" SRBOMRSCE: SRS izdala vanredno saopštenje, oglasio se i lider radikala
SRPSKA pravoslavna crkva je najznačajnija institucija za srpski narod i zato vojvođanski separatisti i srbomrsci sve više napadaju ovaj, najvažniji faktor srpskog jedinstva i srpskog nacionalnog identiteta, saopštila je Srpska radikalna stranka.
- Kampanja pokušaja zabrane gradnje crkve u novosadskom naselju Liman je samo nastavak antisrpskog delovanja već ogoljenih separatista. Ta kampanja je započeta napadima na patrijarha srpskog, gospodina Porfirija, nastavljena protestima ispred Patrijaršije i sada na delu vidimo realizaciju širenja verske mržnje koju predvodi Dinko Gruhonjić, koji je stav svojih istomišljenika izneo svojevremeno u Dubrovniku. Srpski radikali podržavaju izgradnju srpske pravoslavne crkve u naselju Liman u Novom Sadu, uvereni da će u sva četiri naselja Liman nići po jedna crkva u skladu sa potrebama srpskog naroda, a Srpska radikalna stranka, kao deo vladajuće koalicije u Novom Sadu, će učiniti sve da se to i ostvari - navode srpski radikali.
Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj kazao je za "Novosti" da stoji iza navedenog u saopštenju stranke.
- Čuo sam da postoje Liman 1, 2, 3 i 4 i onda je potrebno da se tamo naprave četiri crkve - kazao je Šešelj.
