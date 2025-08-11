"TAKO SU SE I ISPUMPALI" Brnabić: Blokaderska Srbija u par primera - prelepo jedno mesto u kome ama baš niko ne želi da živi (VIDEO)
DANAS nam blokaderi poručuju da niko ne sme da utiče na tužilaštvo i da zakoni moraju da važe za sve, a svaki dan do danas su vršili otvoren pritisak i na tužilaštvo i na sudove, izjavila je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
- Danas su ljudima u Srbiji blokaderi ponovo poručili da bi Srbija koju bi oni vodili bila zemlja u kojoj bi zakoni važili za sve - osim za njih.
Blokaderska Srbija u par primera:
Niko ne sme da pokaže fotografiju tužioca za organizovani kriminal kako slavi i veseli se sa organizovanim kriminalcima, ali oni smeju da prete i vrše pritisak i na tužilaštva i na sudove.
Oni biju ljude, napadaju porodice i maltretiraju decu, ali su svi osim njih batinaši i huligani.
Profesore, a posebno dekane i rektore, niko ne sme krivo da pogleda, targetira i daleko bilo bije, osim naravno, samih blokadera. Oni smeju da ih tuku, a kad dođe hitna pomoć, oni im ne dozvoljavaju da zbrinu povređene, već im buše gume na vozilu.
Prelepo jedno mesto u kome ama baš niko ne želi da živi. Tako su se i ispumpali - objavila je Brnabić na mreži X.
Preporučujemo
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)