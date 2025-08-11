Politika

"TAKO SU SE I ISPUMPALI" Brnabić: Blokaderska Srbija u par primera - prelepo jedno mesto u kome ama baš niko ne želi da živi (VIDEO)

В. Н.

11. 08. 2025. u 13:58

DANAS nam blokaderi poručuju da niko ne sme da utiče na tužilaštvo i da zakoni moraju da važe za sve, a svaki dan do danas su vršili otvoren pritisak i na tužilaštvo i na sudove, izjavila je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Danas su ljudima u Srbiji blokaderi ponovo poručili da bi Srbija koju bi oni vodili bila zemlja u kojoj bi zakoni važili za sve - osim za njih. 

Blokaderska Srbija u par primera: 

Niko ne sme da pokaže fotografiju tužioca za organizovani kriminal kako slavi i veseli se sa organizovanim kriminalcima, ali oni smeju da prete i vrše pritisak i na tužilaštva i na sudove. 

Oni biju ljude, napadaju porodice i maltretiraju decu, ali su svi osim njih batinaši i huligani. 

Profesore, a posebno dekane i rektore, niko ne sme krivo da pogleda, targetira i daleko bilo bije, osim naravno, samih blokadera. Oni smeju da ih tuku, a kad dođe hitna pomoć, oni im ne dozvoljavaju da zbrinu povređene, već im buše gume na vozilu.

Prelepo jedno mesto u kome ama baš niko ne želi da živi. Tako su se i ispumpali - objavila je Brnabić na mreži X.

