TONINO PICULA BIO PRIPADNIK ZLOGLASNIH "CRNIH MAMBI": Učestvovali u ubistvima srpskih civila, bili poznati kao "čistači terena"

Piculina jedinica je dobila ime po ugledu na crne ustaške uniforme iz Drugog svetskog rata

Tonino Picula, Foto profimedia

Pogrom i etničko čišćenje 250.000 Srba i ubistvo njih oko 2.500 na tridesetu godišnjicu zločinačke operacije „Oluja“ proslavljen je „prigodno“ širom Hrvatske. Slavlju se, kako priliči zemlji „tisućljetne europske kulture“ pridružio i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula koji redovno podržava opoziciju i blokadere u pokušaju da izvedu obojenu revoluciju u Srbiji.

Upravo je Picula pre 30 godina ponosno, u uniformi „Crnih mambi“, prvom pešadijskom bataljonu 2. brigade Zbora narodne garde (ZNG) „Gromovi“, učestvovao u progonu Srba. Oni su ime uzeli po ugledu na ustaške uniforme iz Drugog svetskog rata, uobražavajući da su oni „crnci“ Jure Francetića, kako je nazivana „ustaška legija“ koja je klala srpske civile po Bosni, a posebno po Podrinju.

Fotografiju sebe u uniformi, kako obrastao u bradu pozira sa puškom kojom je ubijao srpsku nejač, objavio je na svom nalogu na platformi „X“.

Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske.

Zalaganje za mir, jačanje demokracije i ravnomjernog gospodarskog boljitka trebaju biti trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrijednosti pod… pic.twitter.com/7SKC587VhQ — Tonino Picula (@TPicula) August 5, 2025

O njegovom angažmanu u ratu u Hrvatskoj govorio je njegov komandant Boris Jacović, koji je u podkastu „Gde si bio ’91.?“, istakao da je Picula bio onaj kojeg su „dečki jako zavoleli“.

Jacović i njegovi „dečki“ koji su jako „voleli“ Piculu „istakli“ su se na banijskom ratištu tokom zloglasne akcije „Oluja“. Na tom terenu su se postali popularni po uspešnim akcijama „čišćenja terena“ od srpske nejači, staraca i žena, koji su u desetinama i stotinama stradali od njihove ruke.

Stravični snimci streljanja srpskih civila između Gline i Dvora na Uni užasnuli su domaću javnost. Ratni zločin je počinjen upravo od strane „Crnih mambi“, čiji je Picula bio deo tokom „Oluje“, kao i od strane odreda „Hamza“ 505. Bužimske brigade tzv. Armije BiH.

Ratne zločine nad srpskim civilima priznao je posredno i sam Piculin komandant Jacović. Naime, u istom podkastu gde je sa oduševljenjem govorio o Piculi kao o pripadniku „Mambi“, rekao je i da su pre „Oluje“ počinjeni zločini nad hrvatskim civilima na Baniji.

Zbog toga, rekao je on, „bilo mu je jako teško da svoje dečke drži na uzdi“ nedozvoljavajući odmazdu. Štaviše, bio je u dilemi šta da radi, jer „nije želeo da njegovi dečki pređu granicu dozvoljenog“.

Ubijali i hendikepirane srpske civile

O prelasku ili neprelasku te „granice dozvoljenog“, a i istinitosti reči Piculinog komandanta Jacovića, svedoči najgori zločin koji je počinjen na prostoru Dvora na Uni tokom „Oluje“.

O njemu je svedočio danski pripadnik UNPROFOR-a Jan Velendorf. Pritisnut savešću i užasima koje je video tokom angažmana na prostoru zaštićene zone UN u Krajini, Velendorf je za dansku televiziju BT ispričao da su njegove kolege i on sedeli skrštenih ruku dok su ustaše masakrirali srpske civile.

Najužasnije je to što je devetoro civila koje su masakrirali kod škole u Dvoru na Uni bili hendikepirani. Njih su u toj školi vlasti Krajine sakrile od nadirućih ustaških hordi, verujući da će ih danski UNPROFOR zaštiti, ali su ih ipak dvanaestorica ustaša pronašli.

- Videli smo 12 osoba u maskirnim uniformama kako se približavaju školi. Bio sam u bunkeru na vrhu zgrade i javio sam komandantu kampa generalu Jorgenu Koldu šta se događa. Gledali smo ih kako granatama razbijaju vrata škole, ali imali smo naređenje da ne intervenišemo - rekao je vojnik Velendorf.

Oko škole se u punoj ratnoj opremi nalazilo oko 200 danskih mirotvoraca, koji nisu ništa preduzeli da spasu hendikepirane Srbe.

- Uniformisane osobe su ušle u školu, izvele hendikepirane osobe i starce, poređali ih u red i ubili. Sve je trajalo manje od 15 minuta - ispričao je Velendorf.

Vojnik Velendorf je dao iskaz (anti)srpskom tužilaštvu za ratne zločine o onome što je video i čemu je prisustvovao u Dvoru na Uni.

To antisrpsko tužilaštvo, za vreme vladavine žute kuge, pod komandom Vladimira Vukčevića i Bruna Vekarića, koji je po nacionalnosti Hrvat, za zločin je odgovornim smatralo „paravojne jedinice Krajine“?!

O užasu koji se dogodio u školi u Dvoru na Uni tokom „Oluje“, za domaće medije je govorio i predsednik NVO „Veritas“ Savo Štrbac, koji je naveo da je ovaj ratni zločin počinila „jedna hrvatska jedinica prilikom čišćenja terena, ne štedeći nikoga“.

On je ponovio reči jednog generala Srpske vojske Krajine o jedinici koja je služila upravo za čišćenje, što je bila namena i „Crnih mambi“ u kojima je bio Picula. Štaviše, prema istraživanjima holandskih istoričara Jana Balasta i Jana Blau, 7. avgusta 1995. godine ustaški „čistači terena“ su u Dvoru na Uni ubili više od 200 srpskih izbeglica.

Još jednom su se potvrdile reči austrougarskog vicemaršala Gertera koji je svojevremeno zapisao:

- Ja nisam video u svom životu ni čuo za zveri u ljudskom obliku poput hrvatskih vojnika. Iako su ratovali sa nama i prvenstveno služili za zastrašivanje i represiju nad narodom, ja kao čovek se stidim što su stajali u našim redovima. U samoj borbi bi napuštali položaje, dok bi veoma vešto izbegavali protivničku vojsku i uvek se kretali ka zbegovima koje su sačinjavali goloruki ljudi, žene i deca. Kada bi ih ponekad i stizali činili su strahote od kojih se i nama dizala kosa na glavi. Oni su pogan svetu i evropskoj kulturi.

Čak šest masovnih grobnica se nalazilo u okolini Dvora koje su bile svedočanstvo o počinjenom masakru. Međutim, kako je na srpske žrtve pljuvalo domaće žuto antisrpsko tužilaštvo za ratne zločine, tako je bio slučaj i sa stranim sudijama i „donosiocima pravde“.

Naime, za zločine „Crnih mambi“, „Hamzi“ i drugih ustaških jedinica na tom prostoru znalo je i Haško tužilaštvo, ali nije započelo proces, jer „nisu uspeli da dođu do porodica žrtava u Republici Srpskoj, pa su odustali od predmeta“?!

Crne mambe "hrabrost" pokazivale samo nad civilima

Inače, nekažnjena zločinačka prva pešadijska bojna (bataljon) "Crne mambe" formirana je, odlukom Franje Tuđmana, u maju 1991. godine. Ona je bila deo zloglasne Druge gardijske brigade „Gromovi“ Zbora narodne garde (ZNG). Zbor narodne garde bila je parapolicijska formacija u sklopu MUP-a Hrvatske, koja je preteča vojske nove nezavisne države Hrvatske, kako se sami Hrvati hvale.

U ZNG su ušli ustaški ekstremisti iz dijaspore, huligani, mafijaši i aktivisti Tuđmanovog HDž-a. Među njima su bili svi oni koji su bili žedni srpske krvi.

Konkretno, zloglasni „Gromovi“, tj. njihovi pripadnici su bili deo policijskih formacija tokom borbi u Borovu Selu početkom maja 1991. godine, zatim na Plitvičkim jezerima, kao i 2. jula 1991. kod mosta Mladosti u Zagrebu kada su napali kasarnu JNA „Maršal Tito“.

U isto vreme, neki delovi jedinice su bili raspoređeni u Lici, a kasnije su učestvovali u borbama protv Srba na Baniji, u Glini, Petrinji i oko Siska.

Pravo vatreno krštenje za „Gromove“ desilo se tokom operacije „Maslenica“ u zadarskom zaleđu krajem januara 1993. godine. Umesto na srpske civile, nezaštićene žene i devojke, decu i starce, naleteli su na najslavnije srpske borce Vukove s Vučjaka komandanta Veljka Milankovića.

Heroj iz borbi za Koridor života kojim su spojene srpske Krajine i matica Srbija, oslobodilac Modriče, Milanković je „Crnim mambama“ naneo smrtonosne udarce. Sa njim su otpor ustašama pružali i drugi srpski dobrovoljci, kao i slavna Srpska vojska Krajine.

Ustaška „pobeda“ u zadarskom zaleđu ogledala se samo u spaljenim selima Smoković, Islam Grčki i Kašić. Stradala su i mešovita sela Murvica, Crno, Zemunik, Poljica i Islam Latinski.

Nakon „Oluje“ u kojoj je „hrabrost“ ustaša iz „Crnih mambi“, među kojima je bio i Picula, viđena u Dvoru na Uni i okolini, reka Una je još jednom bila kobna za njih. Naime, tokom akcije „Una 95“ u kojoj su združene ustaško-islamističke snage pokušale da prodru dublje u teritoriju Republike Srpske, stradao je najveći broj „Crnih mambi“.

Obezglavljeni i desetkovani nakon sudara sa slavnom Vojskom Republike Srpske, Piculine „Crne mambe“ su kraj rata dočekale tugujući za poginulim saborcima i tražeći nestale. Među njima nisu bili samo Hrvati i Muslimani iz Hrvatske i BiH, već i znatan broj stranaca, plaćenika, vikend ratnika, pasa rata iz Austrije i Francuske.