Politika

VOĐA BLOKADERA DAVUD DELIMEĐAC BESAN ŠTO SRBI NE DAJU DA IM SE KREČE ZASTAVE Iz Hrvatske poručio: Vi ste zločinci (VIDEO)

В. Н.

11. 08. 2025. u 09:35

BLOKADERI su pokušali da uklone srpske zastave sa Limana, ali nisu uspeli u svojim namerama, što je posebno razbesnelo njihovog vođu Davuda Delimeđaca.

ВОЂА БЛОКАДЕРА ДАВУД ДЕЛИМЕЂАЦ БЕСАН ШТО СРБИ НЕ ДАЈУ ДА ИМ СЕ КРЕЧЕ ЗАСТАВЕ Из Хрватске поручио: Ви сте злочинци (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Nakon što im to što su namerili da urade nije pošlo za rukom, javio se jedan od glavnih vođa blokadera, da ponovi da su Srbi zločinci.

A za to vreme uživa u Hrvatskoj.

