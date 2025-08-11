VOĐA BLOKADERA DAVUD DELIMEĐAC BESAN ŠTO SRBI NE DAJU DA IM SE KREČE ZASTAVE Iz Hrvatske poručio: Vi ste zločinci (VIDEO)

BLOKADERI su pokušali da uklone srpske zastave sa Limana, ali nisu uspeli u svojim namerama, što je posebno razbesnelo njihovog vođu Davuda Delimeđaca.

Foto: Printskrin

Nakon što im to što su namerili da urade nije pošlo za rukom, javio se jedan od glavnih vođa blokadera, da ponovi da su Srbi zločinci.

A za to vreme uživa u Hrvatskoj.