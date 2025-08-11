VOĐA BLOKADERA DAVUD DELIMEĐAC BESAN ŠTO SRBI NE DAJU DA IM SE KREČE ZASTAVE Iz Hrvatske poručio: Vi ste zločinci (VIDEO)
BLOKADERI su pokušali da uklone srpske zastave sa Limana, ali nisu uspeli u svojim namerama, što je posebno razbesnelo njihovog vođu Davuda Delimeđaca.
Nakon što im to što su namerili da urade nije pošlo za rukom, javio se jedan od glavnih vođa blokadera, da ponovi da su Srbi zločinci.
A za to vreme uživa u Hrvatskoj.
