TEŠKA JE SITUACIJA Vučić: Uvek ćemo biti uz naš narod i RS, nisam saglasan sa tim da je Dodik krivac

В. Н.

10. 08. 2025. u 19:23

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Pink osvrnuo se i na situaciju u Republici Srpskoj.

ТЕШКА ЈЕ СИТУАЦИЈА Вучић: Увек ћемо бити уз наш народ и РС, нисам сагласан са тим да је Додик кривац

Foto printskrin TV Pink

- Teška je situacija, danas sam razgovarao sa Dodikom, narednih dana ćemo se videti. Mogu da kažem da ćemo uvek biti uz naš narod i RS, nisam saglasan sa tim da je Dodik krivac. Dodik je bio u pravu po pitanju imovine, a oni su ga namerno gurali u ćošak. Ali niko me nije slušao, šta ja tu da radim.

