TAČNO U 18 I 30: Vučić gost "Nacionalnog dnevnika"

В.Н.

10. 08. 2025. u 14:22

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić biće danas gost u “Nacionalnom dnevniku” na televiziji Pink.

ТАЧНО У 18 И 30: Вучић гост Националног дневника

Foto: Printscreen

Gostovanje predsednika u Nacionalnom dnevniku zakazano je za 18 i 30 i najavljeno na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

