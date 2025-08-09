BANDA BLOKADERA NAPALA SLOVAČKE SVEČANOSTI! Lažno okrivili naprednjake! (VIDEO)

BLOKADERSKA grupa pokušala je da na najprljaviji način naruši 106 godina stare Slovačke svečanosti u Bačkom Petrovcu, postavljajući neprikladne instalacije i lažno optužujući aktiviste SNS za napade. Tabloid Danas je odmah iskoristio situaciju za politizaciju i plasiranje neistina.

Foto: Printskrin

Blokaderska grupa već odavno prelazi svaku granicu pristojnosti, ali malo ko je mogao da predvidi da će danas na najbezočniji način pokušati da naruše tradiciju Slovačkih svečanosti u Bačkom Petrovcu, koje se održavaju već 106 godina bez prekida.

Naime, grupa neradnika i zgubidana se danas pojavila u ovom mestu u Južnom Banatu i, ne obazirući se na značaj koji ova manifestacija ima za slovačku manjinu u Srbiji, postavili su svoje „umetničke“ instalacije i fotografije blokada. Treba naglasiti da blokade nemaju nikakve veze sa Slovačkim svečanostima, što govori o bezobrazluku i totalnom nepoštovanju prema tradiciji i narodu.

Ne čudi što su ovakav bezobrazluk i bezobzirnost razbesneli građane koji su prisustvovali svečanosti. Oni su pokušali da uklone pomenute „izložbe“ koje su blokaderi namerno postavili da bi izazvali nemir. Međutim, čim su se građani približili, blokaderi su glasno počeli da viču i dozivaju policiju, pokušavajući da naprave lažnu predstavu o sukobu.

Ovaj trenutak blokaderi su iskoristili da izmisle priču kako su ih napali navodni aktivisti Srpske napredne stranke (SNS). To je kulminacija ove apsurdne i besmislene situacije. Da stvar bude gora, tabloid Danas je odmah iskoristio priliku da saopšti lažne optužbe i okrivi SNS za navodno kidanje fotografija.

Taj medij se pozvao na informacije sa blokaderske Instagram stranice „Razglas njuz“. U objavljenom snimku jasno se vidi kako blokaderi lažno dozivaju policiju, iako im niko nije ni prišao. Jedan građanin je samo mirno upitao: „Zar nije sramota što uništavate tradiciju staru 106 godina?“

Ovo je jasan dokaz da blokaderski neradnici nemaju poštovanja ni prema čemu, i da su spremni na najprljavije trikove i kampanje da bi došli do vlasti, bez obzira na cenu i štetu koju nanose zajednici.

(Informer)