ZAŠTO JE SRBOMRSCIMA IZ SARAJEVA VAŽNO DA BLOKADERI DOĐU NA VLAST U SRBIJI? Pogledajte video i biće vam jasno (VIDEO)

ZAŠTO je Dinu Mustafiću važno da blokaderi dođu na vlast u Srbiji?

Foto: Printksrin

Kako je Mustafić rekao u emisiji na Klix-u, važno je da je rezolucija o Srebrenici usvojena zato što "tim aktom taj 11. juli postaje međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici".

- I na preventivu od takvih budućih zločina koji se mogu dešavati u svetu i kojima smo na žalost svedočili na kraju 20. veka i u BiH i u Ruandi.

- To će ući u obrazovne programe, o Srebrenici će sada biti i naučno priznata činjenica koja ima sudsku dokumentaciju i svoje presude.

- I takva će jedna rezzolucija sigurno biti osnov za takav dijalog i ja erujem da će neke nove generacije, zato mi je bilo posebno drago da vidim kako neke nove generacije, recimo Inicijativa za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, ceo niz organizacija u Srbiji je podržao takvu rezoluciju - zaključuje Mustafić.

Poruka je jasna: otarasiti se Vučića da bi blokaderi i njihovi mentori učili Srbe da su genocidni.