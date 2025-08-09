PREDVODNIK NASILNIKA BLOKADERA BAČULOV PORUČUJE: Nije mi žao Glišića! Ni Vučića mi neće biti žao ako se šlogira (VIDEO)
NE PRESTAJE seirenje blokadera nad stanjem Darka Glišića.
Ovoga puta kampanju predvodi jedan od glavnih nasilnika iz blokaderskih redova Miša Bačulov.
On je poručio da mu nije žao što se Darko Glišić šlogirao, niti bi mu bilo žao Vučića da se sutra šlogira. Sramno!
Pogledajte šta je rekao na priloženom snimku:
