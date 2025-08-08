PICULA POD VATROM I IZ NEMAČKE: Evropski izveštaj o Srbiji piše čovek koji veliča progon Srba!

DOK srpska javnost danima s pravom protestuje zbog skandalozne ratne objave Tonina Picule, čoveka koji se predstavlja kao izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, sve više reakcija stiže i iz samog srca Evrope.

Tonino Picula, Foto profimedia

Prvi koji je otvoreno prozvao Piculu i zatražio njegovu hitnu smenu jeste Rainer Rotfus, portparol za politiku ljudskih prava stranke Alternativa za Nemačku (AfD) u Bundestagu.

U izjavi za nemačke i srpske medije, Rotfus je bez ustezanja rekao ono što zvaničnici EU uporno izbegavaju:

"Piculin nastup snažno dokumentuje licemerje takozvane zapadne zajednice vrednosti. Tonino Picula mora podneti ostavku kao izvestilac EP za Srbiju."

Ali nije se zaustavio na tome.

Rotfus je naglasio da najnovija dešavanja na Kosovu – gde se svakodnevno dešavaju provokacije i politička represija nad Srbima – jasno osvetljavaju dvostruke aršine koje EU primenjuje kad su Srbi u pitanju. Posebno je ukazao na politički motivisano hapšenje srpskog zvaničnika Igora Popovića:

"Uhapšen je i srpski vladin zvaničnik, Igor Popović, pod nejasnim i očigledno politički motivisanim optužbama."

I dok Picula slavi Oluju i objavljuje fotografije sa puškom u ruci – simbolično se hvaleći ulogom u progonu više od 220.000 Srba iz Krajine – Evropa mu i dalje veruje da može da bude neutralni posmatrač. Da ocenjuje Srbiju. Da sudi o njenoj vladavini prava, ljudskim pravima, političkom ponašanju.

To nije samo moralni pad evropske politike – to je namerni akt poniženja čitavog jednog naroda.

Zato je izjava Rajnera Rotfusa više od političke poruke. To je poziv na razbuđivanje evropske javnosti, i pitanje za sve evropske institucije: da li ste za pomirenje ili za politički revizionizam u stilu Pavelićeve NDH?

Ukoliko Evropski parlament ne reaguje i ne razreši Piculu, šalje se jasna poruka: u Briselu su važniji politički vojnici iz Oluje od prava naroda koji su tom Olujom – izbrisani

(24sedam)