"KO JE TAJ PEĐA ŠTUKAN?" Ovako je Šešelj reagovao na pitanje o Alijinom snajperisti

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj nije znao ko je glumac i bivši Alijin snajperista Feđa Štukan kada ga je voditelj Informer TV pitao da kaže svoje mišljenje o Štukanu.

Foto: Printskrin Informer TV

- Ko je taj Peđa Štukan? - pitao je Šešelj voditelja uz smeh.

Voditelj je pitao Šešelja da li stvarno zna ko je Štukan, ali je lider radikala rekao da ne zna uopšte o kome se radi.

Štukan je nedavno podržao blokadere u Srbiji.

- Nadam se da je tako - odgovorio je Štukan na pitanje novinara o političkom prevratu koji se kako je rekao "kao nikada do sad kuva u Srbiji".